Reincidentes encabeza este sábado el cartel del Rock D´Akí

Nació en los 90 como un festival de Rock para dar cabida a los grupos locales, como herederos del Triunvirato Rock y otra iniciativas que rondaron antes del actual Rock D´Akí. Esa esencia aún se mantiene, pero es innegable que la propuesta ha ido creciendo y que el impulso del pasado año, con la presencia de artistas de la talla de Marky Ramone, marcaba un nuevo rumbo para una cita musical que se va a celebrar este sábado en el Paseo Marítimo de la ciudad, con entrada gratuita.

A partir de las doce y media están anunciadas las primeras actuaciones y actividades destinadas al público infantil, para que el rock llegue también a los pequeños de la casa. Entre las actividades pensadas para ellos, se han programado un concierto Aventura Musical y las actuaciones del alumnado de las Escuelas de Rock de Cádiz y Puerto Real. Ya por la tarde podrán disfrutar de un taller de danza en altura.

A partir de las cuatro de la tarde se darán el relevo en el escenario instalado entre la Biblioteca Municipal y el Pabellón de Deportes, los diez grupos que este años forman el cartel. Abrirán es festival Los Crowsley, y le seguirán Bajos Fondos. Tras ellos ofrecerán su música The Southern Soul Band. La fiesta continuará con de Freedom in Jails y Conciencia de Grillo. La presencia internacionalñ del festival será gracias a los británicos The Grudge, que cuentan con un músico puertorrealeño como guitarrista y que en 2019 han hecho gira en Canadá. Cada banda tendrá ocasión de realizar una actuación aproximada de 60 minutos.

En el escenario también veremos a los sevillanos Reincidentes, que con más de 30 años de trayectoria musical aparecen como grupo cabeza de cartel. Su concierto está previsto para las 22:00 horas y su mase será mayor que el del resto de grupos.Así, sobre las doce de la noche se colgarán las guitarras los gaditanos The Electric Alley, para acabar con los locales Guadaña y Arritmia.

Junto a la música, el arte. El colectivo de artistas La Máquina Creativa clausurará también este sábado el programa de actos con motivo de la cita Rock Art que se ha venido desarrollando en las últimas dos semanas en el Auditorio Municipal junto a la Biblioteca.