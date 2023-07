Feijóo, encantado de estar otra vez en Cádiz, "La Tacita de Oro"

A Alberto Núñez Feijóo le volvió a jugar esta tarde una mala pasada su elogio de Cádiz en el mitin que dio esta tarde en el Palacio de Congresos ante aproximadamente un millar de cargos, afiliados y simpatizantes de su partido llegados desde toda Andalucía . Si en su última visita, durante la campaña de las Elecciones Municipales del pasado 28-M se le "dilataron" las pupilas por la luz cegadora de la capital gaditana, esta tarde elevó a la categoría de "Tacita de Oro" a la ciudad que desde hace alrededor de 200 años es, por antonomasia, la "Tacita de Plata". O quizá no fue un desliz, sino una personal hipérbole.

"Para mi fue una noche memorable la del 28-M", dijo Feijóo ante un público con el abanico en ristre bajo una temperatura de más de 35ºC. "Y ver a Bruno como alcalde de Cádiz fue una de las mayores alegrías de la noche. Ha sido un honor verte alcalde de Cádiz", le dijo al nuevo regidor. "Está claro que el alcalde de Algeciras ya nos tiene acostumbrado a ganar y la alcaldesa de Jerez sabia que iba a ganar", añadió, mientras el club de fans de la primera edil de la ciudad del vino gritaba ¡Pelayo, Pelayo!.

"Estoy encantado de venir a Andalucía; cuándo tengo en la agenda que vengo a Andalucía, ya la semana es mejor, porque la sonrisa, la alegría y las ganas de vivir, la luz, todo lo que vivís en el sur del sur es una forma distinta de vivir", elogió Feijóo nada más comenzar su discurso. "Ya sé que por decisión del Parlamento de Andalucía a propuesta del Partido Socialista y con los votos de la mayoría de la cámara está prohibido convocar elecciones en verano. Por eso las ha convocado Pedro Sánchez, para que no vayáis a votar el 23 de julio", sostuvo. "Cádiz, esta Tacita de Oro, esta ciudad preciosa...", continuó, mientras que un tímido coro de apuntadores le corregía: "de plata, de plata...". "Cádiz y toda la provincia van a dar una sorpresa a todos los que creen que en Andalucía el 23 de julio todos se van a ir a la playa. No, no, no... Ya veréis como no, ya veréis cómo en Andalucía, el 23 de julio va a conseguir el mayor número de diputados y senadores del Partido Popular de toda España. Lo vais a conseguir", vaticinó a continuación Feijóo.