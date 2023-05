Exigen guardias de 24 horas en los Institutos de Medicina Legal

CSIF Andalucía ha exigido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que “ponga fin a las irregularidades” en los Institutos de Medicina Legal (IML) de Andalucía puesto que, en los casos en los que no están implantadas guardias de 24 horas, “están siendo realizadas funciones propias de los Cuerpos Generales (tramitadores, auxilio y gestores) por personal ajeno a la Administración de Justicia y, por lo tanto, inapropiado para cumplir con las garantías que son preceptivas”. “Un ejemplo de ello, es la recepción de cadáveres, que debe ser realizada por personal funcionario”, aseguró el sindicato.

El presidente del Sector de Justicia de CSIF, Manuel Moreno, advirtió en un comunicado que “en muchos IML, al no instaurarse el servicio de guardia de los cuerpos generales de 24 horas, las funciones de estos profesionales son llevadas a cabo por personal ajeno a la Administración de Justicia, lo que además de incumplir la normativa, supone un riesgo en las garantías que deben observarse en sus actuaciones”.

Moreno explicó que el decreto publicado al respecto en mayo de 2018 contemplaba la instauración del servicio de guardia de los cuerpos generales en los IML. Sin embargo, señaló que “cuatro de ellos –en concreto, los de Jaén, Córdoba, Cádiz y Huelva– aún no disponen de él, y en el caso de Sevilla y Almería, aunque existen, sólo prestan unas pocas hora al día, y no 24 horas, con lo que no se pone solución a este grave problema”.

La central sindical remarcó que esta “falta” de personal para cubrir las guardias ha desembocado en que “determinadas funciones que son propias de los funcionarios de la Administración de Justicia destinados en estos organismos, tengan que ser realizadas durante las horas de la tarde y de la noche por personal laboral de la Junta de Andalucía, como vigilantes, auxiliares de autopsia, o incluso por los cuerpos de seguridad que prestan servicios en labores de vigilancia, viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden para poder ofrecer un servicio público tan sensible como éste”.

El dirigente alertó de que “con esta situación irregular no sólo se sustraen funciones que son exclusivas de los funcionarios de Justicia, sino que se ponen en riesgo determinados procedimientos que han de realizarse con garantías y siguiendo unos protocolos”.

Moreno señaló que desde el sindicato “hemos solicitado por activa y por pasiva al nuevo equipo de la Consejería que aborde la negociación de las guardias de 24 horas en los IML para que se solucione esta situación, una petición de la que se ha trasladado nuevamente este miércoles en la reunión de la Mesa Sectorial, donde CSIF ha reiterado a los responsables del departamento que dirige José Antonio Nieto “la necesidad de que la Administración de Justicia ejerza su responsabilidad con el servicio público, con la ciudadanía, y que se cumpla con los acuerdos”.

Para CSIF-A, la única fórmula posible para solucionar debidamente este “grave” problema es la implantación de la guardia de 24 horas del personal de los cuerpos generales en todos los institutos de Medicina legal de Andalucía donde no esté instaurada e invertir en beneficio de la calidad del servicio público. Según Moreno, “no podemos permitir parches como los que existen en la actualidad en estos institutos”.

En este sentido, el responsable de CSIF Justicia Andalucía insistió en que “no vamos a tolerar que continúe esta situación y se sigan sustrayendo funciones propias del personal de Justicia, al que se continua ninguneando y minusvalorando”.

Además, “no vamos a permitir que por la inactividad de la Consejería se siga devaluando este servicio público, solo por no contar con un presupuesto mínimamente decente para afrontar las necesidades de la Justicia que, una vez más, vuelve a ser la gran olvidada de las Administraciones en Andalucía tras el comienzo de esta nueva legislatura”.

El responsable sindical puso de relieve que “no se puede consentir que un servicio público tan sensible como éste esté sujeto a la buena fe y responsabilidad de los empleados que conviven en los IML, ya que es responsabilidad de la Consejería cumplir con su obligación de gestionar los servicios públicos y hacerlo con los recursos humanos necesarios y competentes, ofreciendo las máximas garantías a los procedimientos y protocolos establecidos”.

CSIF apuntó que en el actual conflicto y huelga de Justicia, “la principal reivindicación es la defensa y el reconocimiento profesional y retritutivo de nuestras funciones, y estos hechos en los cuales funciones que nos son propias se sustraen para no tener que retribuirlas son una muestra más de que no importa quien esté gobernando, porque se nos trata como funcionarios de segunda, lo que refuerza nuestra convicción de que nos sobran los motivos para segur en huelga”.