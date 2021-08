Estados Unidos da la gracias a España por acoger en Rota a los evacuados de Afganistán

El secretario del Departamento de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, ha dado este sábado las gracias a España por acoger en la base naval de Rota (Cádiz, sur español) a aquellas personas que han tenido que ser evacuadas de Afganistán en los últimos días.

"Gracias a los hombres y mujeres del Ministerio de Defensa de España y a la embajada de EEUU en Madrid por trabajar de cerca con las fuerzas estadounidenses de la Base de Rota para cuidar del personal que ha sido evacuado de Afganistán", ha afirmado Lloyd en su cuenta de Twitter.

"Nuestra red de amigos y socios tiene una importancia vital para esta misión", subrayó.

Thank you to the men and women of the Spanish Ministry of Defense @Defensagob and @USembassyMadrid for working closely with U.S. forces @NAVSTA_Rota to care for evacuated personnel from Afghanistan. Our global network of friends & partners is critically important to this mission. https://t.co/NidYYCb0aP