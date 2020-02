El embajador de Arabia Saudí en España, el príncipe Mansour Bin Khalid Al Farhan Al-Saud, encabezó la delegación que visitó este lunes el astillero de San Fernando y el arsenal de La Carraca para comprobar el desarrollo de la construcción de las cinco corbetas para la Marina Saudí y las obras de acondicionamiento de los pabellones donde se alojarán los futuros tripulantes de los buques durante su adiestramiento. La entrevista se celebró en el edificio de Dirección de Navantia durante una breve pausa del recorrido, en la que el embajador atendió en inglés a este periódico.

–Acaba de visitar el astillero de Navantia San Fernando. ¿Qué impresiones le ha dejado?

–Muy positivas. Me han mostrado todas las instalaciones, incluyendo por supuesto los barcos que se están construyendo para Arabia Saudí. Estoy impresionado por la velocidad. Todo va dentro de los plazos e incluso a veces por delante de las previsiones. También estoy impresionado por la seriedad y la habilidad de las personas que gestionan el proyecto, y estoy feliz por el hecho de que oficiales saudíes formen parte de este programa desde el principio.

–Todos sabemos la importancia de este proyecto para Navantia: un contrato de 1.800 millones de euros y más de 6.000 empleos. Pero, ¿qué significa para Arabia?

–Para nosotros es la primera piedra de la colaboración entre nuestros dos países en el sector de la defensa naval. Estamos muy contentos y esperamos establecer una cooperación estratégica a largo plazo con nuestros amigos españoles. La amistad entre Arabia Saudí y España se remonta a casi 70 años. La relación es perfecta. No hay ningún problema entre los dos países. De hecho, somos dos grandes potencias del G-20. Eso da a nuestras relaciones una dimensión más fuerte. Este contrato adjudicado a Navantia es una muestra de nuestro compromiso. También, es muy importante que el gobierno español siga su compromiso en este sentido para ampliar nuestra cooperación futura.

–El nuevo Gobierno está formado por una coalición en la que uno de sus miembros ha sido crítico con Arabia en el pasado. ¿Ha tenido algún contacto con el Ejecutivo?

–Sí, he empezado los contactos con algunos miembros del Gobierno que se ha formado recientemente. Con respecto de Podemos, socio del nuevo gobierno, creo que será consciente de la importancia de las relaciones de asociación establecidas entre el Reino de Arabia Saudí y el Reino de España, así como la necesidad de mantenerlas y fomentarlas. Las relaciones entre países, instituciones y sociedades, son mucho más importantes que los pequeños problemas que pueden surgir de vez en cuando.

–Dado el buen desarrollo del proyecto, ¿es posible ampliar la colaboración entre SAMI y Navantia con nuevos contratos?

–Podría ser, por supuesto, en el marco de la amplia cooperación y el firme compromiso mutuo entre ambos países.

"Estoy impresionado por la velocidad y el cumplimiento de los plazos en el contrato de las corbetas”

–Arabia ha impulsado un importante programa de desarrollo, Visión 2030. ¿Qué oportunidades ofrece a las empresas españolas?

–Visión 2030 ofrece grandes oportunidades. Arabia Saudí es una potencia regional, uno de los miembros de pleno derecho del G-20, que reúne a las economías más avanzadas del mundo. Con los cambios socioeconómicos que se están llevando a cabo ahora con Visión 2030, hay grandes oportunidades para nuestros amigos de todo el mundo, incluida España. Las empresas españolas son absolutamente bienvenidas. Es una oportunidad para la economía española y crear empleo. Este es también un elemento importante de nuestra relación que no sólo debe mantenerse, sino ser reforzado y desarrollado en el futuro. Estamos orgullosos de ser una tierra de oportunidades.

–¿Qué significa para Arabia tener un socio como España?

–Consideramos a España un socio fuerte. La asociación estratégica se basa siempre en la fiabilidad y el compromiso, y no puede supeditarse a las circunstancias y fluctuaciones coyunturales ni estar condicionada por la tendencia de ONGs, políticos o medios de comunicación.

–¿La posición de países como Alemania puede obstaculizar la relación entre España y Arabia?

–Arabia Saudí tiene una relación muy fuerte con Alemania. Hay contactos a todos los niveles, en el Gobierno, políticos, económicos...No tenemos ningún problema con Alemania.

–Volviendo a Cádiz, el contrato abarca también la formación y la transferencia de ‘know-how’. ¿Cómo van estas partes del programa?

–Como he dicho antes, estoy contento e impresionado por la velocidad y el cumplimiento de los plazos.

–¿Puede mejorar el compromiso de España?

–Creo que debe mejorar. Por el lado de Navantia hay un compromiso claro, pero hay cosas que están conectadas. Debemos tener una visión de conjunto y no mirar sólo a los pequeños aspectos de nuestra cooperación. Por ejemplo, hace unos días leímos en El País una noticia sobre empresas españolas que no han recibido el permiso para vender munición a Arabia Saudí y, en consecuencia, van a despedir a unos 70 trabajadores. Esto afecta más a la economía española que a nosotros. Tenemos muchos amigos por todo el mundo, pero estamos dando la oportunidad a los españoles de ser socios y unir nuestras manos de cara a futuros proyectos. Esperamos resolver con el Gobierno de España el problema de estas empresas que ya se habían comprometido con contratos firmados con socios de Arabia Saudí. No deberíamos subestimar su importancia para nosotros. El compromiso con un gran proyecto es igual de importante que el de estos pequeños contratos, ya que esto manda un mensaje sobre el nivel de tu compromiso.