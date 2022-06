Elecciones Andalucía: ¿Cuándo cobrarán sus dietas los presidentes y vocales de mesa en Cádiz?

Un total de 10.187 gaditanos han estado al frente de las 1.483 mesas electorales que se constituyeron en la provincia de Cádiz el pasado 19 de junio para las elecciones al Parlamento de Andalucía. Todos ellos y los suplentes de presidentes y vocales, ya elegidos por sorteo, tuvieron que presentarse en el colegio electoral en el que están censados.

Pero no sólo hay obligaciones. En el caso de haber ejercido o bien como presidente o bien vocal (hay un presidente y dos vocales por mesa), también le asisten derechos, como una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas en el día posterior al 19 de junio. Además, se tiene el derecho al cobro de una dieta de 65 euros, una cifra que permanece inamovible desde hace al menos cuatro años, y no está demás recordar que los suplentes que finalmente no ejerzan no cobran esta dieta.

Sin embargo, el método de pago ha sido diferente en estos comicios. En ocasiones anteriores, el abono se hacía en metálico, pero en esta ocasión, y por primera vez en unas elecciones autonómicas, la Junta de Andalucía ha optado por realizar una transferencia, según han confirmado fuentes de la administración regional.

Así, a los miembros de las mesas electorales se les solicitó que facilitaran un número de cuenta bancaria para abonarles la dieta. Las mismas fuentes indicaron que el pago no será inmediato, sino que se podría prolongar hasta primeros del próximo mes de julio debido a los trámites administrativos necesarios para gestionar tal volumen de órdenes de transferencia. En ese sentido, algunos ciudadanos que han ejercido responsabilidades en mesas electorales, han expresado su malestar en redes sociales de que la administración autonómica les informó que no será hasta el 8 de julio cuando reciban la dieta por su asistencia en la jornada electoral.