Ecologistas en Acción subraya la necesidad de una mayor planificación turística

Durante esta semana, miembros de Ecologistas en Acción han manifestado su rechazo a varios proyectos urbanísticos “que el Ayuntamiento de Vejer apoya”: el Beach Club Valhalla, cuyas obras ya han sido iniciadas, “aunque se encuentren en Servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT)”; o el previsto en el espacio de Malcuñana, entre Conil y Vejer, “en una zona inundable y careciendo de la necesaria Evaluación Ambiental.

“Unas instalaciones –comenta al respecto una de las portavoces de la plataforma ecologista, Lola Yllescas– que responden a un modelo turístico que nos parece insostenible y depredador del medio. Somos un país turístico, en el caso de Cádiz, de sol y playa, pero resulta que aun siendo eso lo que nos dejan, lo que hacemos es cargarnos el propio recurso. Nosotros tenemos informes internos de la Junta de construcciones en servidumbre y están dispuestos a permitirlo todo”, asegura.

Para Yllescas, se hace necesario recuperar la figura del “antiguo corredor del litoral, que llegó a aprobarse con Susana Díaz en funciones, lo recurrió el Ayuntamiento de Barbate y ganó el recurso y después nadie ha querido recuperarlo –explica–. Pedimos que se recupere, y pedimos un modelo turístico que tenga como centro la protección de recurso: no se te ocurre destrozar los olivos si vives del olivar, pero hay mucho alcalde insensato que está dispuesto a vender el suelo al mejor postor, con una visión cortoplacista”.

Una actitud que, para los ecologistas, resulta sorprendente tras haber pasado por “varias burbujas” del ladrillo: “Pero siempre es lo mismo, no se les ocurre nada más que vender el territorio sin planificar”.

Isabel Yllescas sostiene que, de hecho, la clave de nuestra época es la planificación, “en distribución del territorio, en urbanismo, en eólicas y fotovoltaicas... Muchos problemas se solucionarían con planteamientos que conllevaran la protección del recurso, el paisaje, las playas... pero no se hace. Los políticos parecen representantes empresariales, pero lo que tienen que hacer son servicios públicos. Si hay que construir más, no tienes por qué hacerlo sobre la playa. A mí me preguntan muchas veces cómo terminé en Roche, y es que era lo único legal que había en la costa que fueran casitas”.

En la planificación, también, se incluyen conceptos como el suministro: Conil pasa de 23.000 habitantes en invierno a 100.000 en verano, “con una depuradora que no funciona. Si tienes una industria o un negocio, lo normal es que hagas los gastos en función de la demanda: aquí no, aquí lo hacemos en función de lo que no tenemos. Por eso, ante la falta de agua, lo que se hace es pedir al gobierno central, o prometer más presas. Y el agua no se pierde si se va al mar, otra idea funesta: si no va al mar, entre otras cosas, no tienes playa”.

Yllescas pone el ejemplo de Castilnovo y El Palmar:“A un lado del río Conilete, tenemos el Prado de Castilnovo perfectamente limpio, con su torre vigía del XVII, con el ibis eremita anidando. Un cachito de paraíso protegido de milagro por el ayuntamiento de Conil, pero que puede cambiar en el momento en el que cambie el alcalde. Nosotros ya le hemos pedido a la Junta que lo declaren paisaje protegido, pero no quieren –señala–. Al otro lado, el caos, El Palmar, con la administración fomentándolo y defendiendo una nueva instalación en servidumbre del Dominio Público. Si hasta se han permitido cortar las cañas porque les molestaban, cuando sabemos que eso contribuirá a alterar las dunas”.

El pasado miércoles, durante el pleno de Diputación, IU se quedó sola en su petición de parar el proyecto de ocio Valhalla en la dehesa de El Palmar, en contra del cual también se han manifestado otros colectivos, como la Plataforma Salvar El Palmar y la Asociación de Vecinos Santo Domingo de la Calzada.