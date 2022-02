Diputación invertirá 51 millones para reactivar la economía provincial

La Diputación de Cádiz sabe que si no actúa como locomotora del empleo en localidades de menos de 20.000 habitantes en la provincia la lacra del paro seguirá siendo un mal endémico de estas tierras. Por ello, este viernes durante la reunión de alcaldes de estos municipios y las entidades locales autónomas (ELA) de la provincia, la presidenta, Irene García, les informó de las nuevas inversiones a desarrollar en las localidades por parte de la institución provincial a lo largo de este año. Junto a ella comparecieron los diputados Ana Carrera y Manuel Ángel Chacón, cuyas áreas de responsabilidad están directamente implicadas en el desarrollo de unos proyectos que, en conjunto, están presupuestados en más de 51 millones de euros.

Irene García presentó en primer lugar el nuevo Plan de Cooperación Local, una herramienta que llega ya a su octava edición y que se ha consolidado como uno de los grandes motores para la generación de empleo en la provincia. En esta ocasión, el presupuesto del Plan, dependiente del Área de Empleo de la que es responsable la diputada Ana Carrera, asciende a 5.362.611 euros. De esta cantidad, 4.892.611,62 euros se repartirán a los ayuntamientos de los 30 municipios menores de 20.000 habitantes y los restantes 470.000 euros corresponden a las 10 ELA. La inversión total prevista en este Plan de Cooperación Local supera en un millón de euros a la de la edición anterior.

El objetivo esencial de este Plan desarrollado por el IEDT es la creación de empleo. Para ello, la Diputación financia al cien por cien proyectos que tienen como fin desarrollar servicios de interés general en el ámbito municipal, en el marco de la conservación de bienes y funcionamiento y refuerzo de servicios de competencia municipal; así como mejorar la red general de infraestructuras, equipamientos y dotaciones de espacios públicos locales.

A continuación, la presidenta expuso otras herramientas que el Gobierno provincial va a implementar en el presente ejercicio para favorecer la recuperación económica de la provincia de Cádiz, que no sólo sufre el lastre de las altas cifras de desempleo, como reflejan los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), sino también por las consecuencias de la pandemia por el COVID-19. Y todo ello, recordó García, “a pesar de no tener competencias en materia de empleo”. No obstante, convencida de que los recursos que pone sobre la mesa la Diputación “son los únicos con lo que cuentan nuestros ayuntamientos”, se va a poner en marcha un paquete de medidas inversoras por valor de más de 46 millones de euros.

La primera, será un nuevo plan extraordinario de inversiones, desarrollado el pasado año como Plan Dipu-INVER. Para el mismo se reservan más de 14 millones obtenidos con financiación externa mediante préstamos bancarios. Este plan tendrá incidencia en todas las poblaciones de la provincia.

Otra medida con aplicación en toda la provincia será la nueva edición del Plan Dipu-Invierte, a través del cual se invertirá el superávit del último ejercicio presupuestario de la Diputación.

La presidenta lamentó que no se sepa aún cómo se gestionarán los fondos de la UE

Y, como tercer instrumento inversor, la presidenta ha explicado que en 2022 se dedicarán más de 10 millones de euros al desarrollo del Plan Provincial de Obras y Servicios, atendiendo no sólo a la edición de este mismo año, sino contemplando la recuperación de actuaciones pendientes de ediciones anteriores e incluso adelantando proyectos previstos para su realización en 2023.

Con todo esto, dijo Irene García, se demuestra la “apuesta decidida de la Diputación por combatir el desempleo en la provincia de Cádiz”, con inversiones sin precedente que van a superar los 51 millones de euros.

Fondos Next Generation

Por otro lado, la presidenta compartió con los alcaldes y alcaldesas presentes en la reunión la preocupación por la gestión de los fondos de recuperación europeos Next Generation, recordando que hace más de un año la propia Diputación, por encomienda de la Junta de Andalucía, actuó con diligencia en la recopilación de proyectos de entidades públicas y privadas de la provincia que optaban a recibir esta financiación. “Desde entonces no tenemos noticias sobre los fondos y además estamos asistiendo a un espectáculo de deslealtad absoluta por parte del Gobierno andaluz con el Gobierno de España y con la Unión Europea”.

García lamentó que aún no se sepa cómo se van a gestionar estos fondos que va a recibir la comunidad autónoma andaluza, cuáles van a ser las convocatorias que se van a diseñar para ejecutarlos ni qué nivel de participación en la gestión de los mismos van a tener los ayuntamientos y diputaciones.

Frente a esta situación, manifestó, “la Diputación está siendo diligente en su participación en las convocatorias que está realizando el Gobierno de España”. Así, ha recordado que la Diputación ya puso en marcha la Oficina Provincial de Fondos Europeos, creada por el IEDT para facilitar la captación y gestión de los fondos de la Unión Europea para el desarrollo social, ambiental, digital y económico de la provincia. El objetivo es conseguir el máximo aprovechamiento de cada uno de los instrumentos financieros de los que se disponga para la recuperación económica y social, tras las consecuencias derivadas de la crisis del coronavirus. Desde este espacio también se ofrece información de convocatorias de ayudas a las entidades locales y al tejido empresarial y social de la provincia, así como asesoramiento en la solicitud y ejecución de proyectos financiados con fondos Next Generation. Ahora, anuncia la presidenta, se va a dar un paso más. Para ello se va a poner en marcha una convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos gaditanos puedan elaborar sus propios planes, estrategias y proyectos con los que captar de manera directa recursos europeos. Dicha convocatoria estará dotada con unos 600.000 euros, pudiendo obtener cada ayuntamiento, como máximo, 20.000 euros destinados a la elaboración de sus planes.