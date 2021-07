Diputación de Cádiz: El nuevo plan Invierte lleva 279 actuaciones a los municipios

El nuevo plan Invierte permitirá desarrollar hasta 279 actuaciones en los municipios de la provincia. El pleno provincial de la Diputación de Cádiz aprobaba este miércoles por unanimidad esta nueva edición, que cubrirá actuaciones en todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia de Cádiz por un importe de 21 millones de euros (exactamente 20.973.157,13 euros). "Se ha traído por urgencia para intentar que todos los municipios llegaran a tiempo", apuntaba la presidenta Irene García, que agradecía el trabajo de los trabajadores de las áreas de Hacienda y Desarrollo Local para tener toda la documentación lista hasta el último momento.

Manuel Chacón, responsable del área de Desarrollo Local, destacó que con esta iniciativa, que se financiará a través del superávit de la institución gaditana como viene siendo habitual en este mandato, los municipios han solicitado variados tipos de actuaciones, desde mejoras de calles, equipamientos, obras y renovaciones de servicios públicos, suministros y adquisición de bienes, entre otros ámbitos. Sería el segundo plan gestionaba por el área Desarrollo Local, que ya tiene en marcha el Dipu-Inver que se aprobó en el anterior pleno, con casi 16 millones de inversión para otras 252 actuaciones de los ayuntamientos. "Entre las dos intervenciones Diputación materializará 531 proyectos y transferirá más de 36 millones de euros con su evidente traslación en la creación de empleo, mejora de servicios públicos y dinamización económica para las empresas", destacaron.

Fue el principal punto de gestión en la sesión plenaria de julio, que no se alargó en el tiempo y que tuvo poco debate. El gobierno provincial también sacó adelante el calendario y la cuantía para un plan de inversiones en polígonos de empresas en 32 municipios que espera materializar entre este año y 2023 con más de 7,3 millones de la Diputación y Fondos Feder. Según explicó la diputada Ana Carrera, "hace tres años la Agencia IDEA de la Junta publicó la orden ‘LocalizaIn + Cualificaciones de Espacios’. Sin embargo, la tardanza en la confirmación de resoluciones, ha obligado a reformular aspectos claves como los porcentajes de financiación asumidos en cada uno de los ejercicios de esta inversión plurianual".

En los asuntos presentados por los grupos, la crisis de Cuba centró parte del debate. El PP, a través de su portavoz José Loaiza, defendió una moción para mostrar la preocupación por la situación tras las protestas recientes, condenar la represión posterior y abogar por una transición pacífica sin injerencias externas. Recibió el apoyo de Ciudadanos, y La Línea 100x100 y Axsí pero no del PSOE, Adelante e IU, que hablaron de "hipocresía" y "de intentar atacar al Gobierno de España y no de ayudar a los cubanos", coincidieron. "Son excusas para no aprobar el punto, que trae acuerdos de sentido común", lamentó Loaiza.

José María González Kichi dijo que "hace tiempo que el Gobierno cubano quedó lejos de ser un ejemplo para quienes aspiramos a cambiar el mundo" -apuntó-pero al PP no le importa lo que esté pasando el pueblo cubano, defienden los privilegios de unos pocos aquí. en Cuba y en Pekín".

El PP sí logró el acuerdo en su moción para establecer cajeros automáticos o multi-servicio en pequeños municipios y entidades locales autónomas de la provincia. La propuesta fue aprobada por todos los grupos a excepción de Adelante Cádiz, que se abstuvo.

Propuestas aprobadas

David de la Encina fue el portavoz del grupo socialista en una moción que reclama, a la Junta de Andalucía, estabilidad económica para los 14 centros de tratamiento de adicciones adscritos al servicio provincial de drogodependencias. La propuesta aboga por recuperar los convenios que establecía la Junta con las entidades locales, al entenderlo como un sistema que aportaba certidumbre a largo plazo para beneficio de las plantillas y “las 6.700 personas usuarias”, ha precisado De la Encina. Actualmente la administración autonómica ha prescindido de los citados convenios, optando por una convocatoria anual de subvenciones. La iniciativa prosperó con el voto de la mayoría de los grupos, salvo Ciudadanos que rechazó la propuesta y el PP que se abstuvo.

El diputado Manuel Chacón defendió la propuesta del grupo socialista en relación al albergue de El Bosque, adscrito a la red de la Junta de Andalucía que gestiona la sociedad Inturjoven. Chacón ha reclamado que se emprendan tareas de mantenimiento y conservación del inmueble, así como su inmediata reapertura a sabiendas de la demanda existente sobre este tipo de establecimientos y su importancia en términos de empleo y actividad económica. La moción prosperó con el voto favorable de la mayoría de los grupos salvo PP y Ciudadanos que se decantaron por la abstención. Frente a los planteamientos económicos planteados en el debate, Manuel Chacón aclaró que en las mismas circunstancias Diputación no ha permitido el cierre de ninguno de los establecimientos de su red de hoteles y alojamientos rurales, gestionada por Tugasa.

La Corporación Provincial también apoyó una propuesta de Adelante Cádiz, defendida por Alejandro Gutiérrez, y que plantea un reforzamiento de la sanidad pública y la revisión de los conciertos con empresas privadas. En concreto, la iniciativa reclama la derogación de la norma que regula la derivación de especialidades al ámbito privado; la reversión de los conciertos, de manera que el personal adscrito a los mismos y las inversiones permiten fortalecer el servicio público; además de una auditoría que analice las subvenciones, contratos y conciertos alcanzados por la Junta de Andalucía en la última década. Ciudadanos y PP rechazaron la propuesta.

Carmen Álvarez, portavoz de Izquierda Unida, presentó una iniciativa planteada para reconocer oficialmente a los profesionales de la arqueología en todos los ámbitos de la administración. La inclusión del colectivo en el Clasificación Nacional de Actividades Económicas, o la aprobación de un acuerdo marco a nivel andaluz que confiera el reconocimiento de la profesión son algunas de las demandas expresadas en una moción que fue aprobada por unanimidad. Carmen Álvarez citó que actualmente se registran 270 arqueólogos en la provincia de Cádiz, en la figura de autónomos.

También prosperó por unanimidad la iniciativa de Ciudadanos que insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a impulsar el programa Faros de España por sus réditos turísticos, culturales y formativos. La misma moción, expuesta por Estefanía Brazo, solicita la declaración de Bien de Interés Cultural para el Faro de Chipiona, además de proponer a Diputación y a la Junta de Andalucía el desarrollo de una ruta por los faros de la provincia de Cádiz.

El portavoz de Andalucía por Sí, Miguel Molina, presentó una propuesta en demanda de un plan de emergencias nuclear para la Bahía de Algeciras. El Pleno decidió la votación por separado de los cuatro puntos de la parte dispositiva. Quedaron aprobadas tres solicitudes: la elaboración de un plan de emergencia nuclear; el desarrollo de planes de Protección Civil en coordinación con los municipios limítrofes; y el traslado a los ministerios competentes de las resoluciones adoptadas. En cambio fue rechazada la “desnuclearización” de Rota y Gibraltar.