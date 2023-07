La Diputación de Cádiz inicia nuevo ciclo con el PP al frente

A partir de las diez de la mañana está previsto que se celebre en el Palacio provincial un pleno de investidura que alzará a Almudena Martínez del Junco como presidenta de la Diputación de Cádiz salvo sorpresa mayúscula. El Partido Popular estará de celebración por segunda vez en esta institución, y a la misma se sumará el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El PP sólo gobernó en Diputación con José Loaiza en el mandato que comenzó en el año 2011. Entonces fue con mayoría absoluta y esta vez lo será gracias al pacto alcanzado con la La Línea 100x100, que tras arrasar en las elecciones municipales volvió a conseguir dos diputados provinciales que han sido claves para decidir el color del gobierno provincial después del empate a 14 entre PSOE y PP, decantándose ahora por los populares tras gobernar cuatro años con los socialistas.

El número dos seguirá presente porque Almudena Martínez ocupa este lugar en la dirección del partido en Cádiz, su secretaria provincial, y porque será la segunda mujer presidenta de la Diputación después de la socialista Irene García. Pero será el primer dirigente de Jerez que ocupa este cargo. Desde ese 1979 por esta Presidencia pasaron el gaditano Gervasio Hernández Palomeque, el alcalaíno Alfonso Perales, el arcense Jesús Ruiz, el chiclanero Rafael Román, el benalupense Francisco González Cabaña, el isleño José Loaiza, la sanluqueña Irene García y el sanroqueño Juan Carlos Ruiz Boix.

El que ha sido presidente de la institución en el último año -en sustitución de García, ahora en el Parlamento andaluz- será uno de los 14 diputados del PSOE, que junto al único conseguido por Izquierda Unida conformarán la oposición. Y es que el pleno provincial pasará de siete grupos representados a cuatro, desapareciendo Andalucía x sí, Adelante y Ciudadanos. El PP ha doblado casi sus escaños con los resultados obtenidos en la provincia en las elecciones municipales, pasando de 8 a 14,y La Línea mantiene los dos del anterior mandato. El partido de Juan Franco tendrá su propio protagonismo en este día, con un acuerdo alcanzado que incluye variadas iniciativas y proyectos para su ciudad entre el total de los 24 puntos que recoge.

Los nuevos diputados

Aunque los populares no han desvelado aún cómo se distribuirán los cargos en esta nueva etapa al frente, lo que es seguro es que habrá hasta cinco vicepresidencias, dos de ellas para sus socios linenses tras el pacto firmado. Serán ocupadas por Javier Vidal -ya vicepresidente- y Juan Hidalgo, sumando a las competencias que ya tenían con el PSOE como Desarrollo Sostenible, otras como la Gestión Tributaria- que la Diputación gestiona de la gran mayoría de municipios- y la planificación de planes de cooperación.

De las del PP no hay nada oficial aunque apuntan a Juancho Ortiz, en muchas quinielas para la presidencia, el algecireño Jacinto Muñoz y el alcalde de El Puerto, Germán Beardo. Además de ello, en la bancada del gobierno provincial estarán José Manuel Cossi (Cádiz), Agustín Muñoz y Susana Sánchez Toro (Jerez), Paula Conesa (Algeciras), Ignacio Trujillo (Tarifa), Javier Bello (El Puerto), Vanessa Beltán (alcaldesa de Prado del Rey), Andrés Clavijo (alcalde de Paterna), Antonio Aragón (Conil), Ana Moreno (Barbate),

En el PSOE repetirán, además de Ruiz Boix-que es número 3 del PSOE en la candidatura a las generales- los alcaldes de Chiclana y Alcalá de los Gazules, osé María Román y Javier Pizarro: la arcense Ana Carrera, el ex alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y la jerezana Carmen Collado. En cuanto a las novedades destacan la del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, la de Fernando López Gil concejal de San Fernando, ex delegado del Gobierno andaluz en Cádiz y ex viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, entre otros cargos públicos, y la del candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, Óscar Torres. Estarán también Laura Álvarez (Jerez), Ana María Jarillo (Algeciras), Ángel González (El Puerto), Verónica Cubiles (Setenil) y Mari Loli Varo (Barbate).

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, será el representante de Izquierda Unida.

La Corporación provincial pasará a tener 20 hombres y 11 mujeres y entre ellos habrá un total de ocho alcaldes. Hoy, en le pleno de investidura, y una vez habilitados como representantes provinciales, estos procederán a elegir por votación secreta al nuevo dirigente de la Diputación.