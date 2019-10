Denuncian una nueva agresión a un funcionario de prisiones en Puerto III

La asociación 'Tu abandono me puede matar" denuncia una grave agresión a un funcionario de prisiones en el Centro Penitenciario Puerto III que ocurrió este pasado domingo, 27 de octubre. El suceso tuvo lugar en la enfermería de la prisión, cuando un recluso se abalanzó sobre un funcionario ante la negativa de este a facilitarle más medicación.

El preso golpeó al trabajador y le arrancó mechones de pelo. El funcionario tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital con un posible brazo roto, denuncia esta asociación. Hace solo una semana este mismo interno había salido del módulo de aislamiento porque intentó suicidarse'Tu abandono me puede matar' señala la alarmante falta de personal en esta prisión y critica que el director de la misma "no hace nada para remediarlo". Además también creen que es urgente más tratamientos en salud mental, porque consideran que su trabajo es cada día "más peligroso".Desde esta entidad denuncian la falta de más de 3.400 efectivos, "haciendo esta carencia casi imposible garantizar la seguridad de los internos y de los trabajadores penitenciarios. Esta carencia de personal se amplía a la falta de personal técnico, facultativo y psiquiatras, haciendo imposible guardar la normal convivencia debido al elevado número de enfermos psiquiátricos graves en los módulos que no pueden disfrutar del tratamiento y las terapias necesarias para su rehabilitación e integración".