Daniel Sánchez: "Siempre hemos sido una zona emblemática para la caza”

Daniel Sánchez, delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, comentaba a este medio que desde la administración autonómica “mantenemos una colaboración muy estrecha con la Federación Andaluza de Caza (FAC). Creo que uno de los grandes hitos de la política de este gobierno con respecto al anterior es que todo se está haciendo de la mano del sector. Las reuniones con la FAC son periódicas”.

Indicó Sánchez igualmente que “entendemos que la caza tiene una gran importancia no sólo en Cádiz sino en todo Andalucía, se mueven muchísimos millones de euros cada año en esta actividad. Y en Cádiz en concreto, que siempre hemos sido una zona emblemática para la perdiz roja sobre todo y para el corzo morisco, que son las dos especies que no se encuentran en otros sitios, es fundamental la actividad cinegética”. Reconoce que les preocupa el descenso que se está produciendo en “la caza menor. Se están poniendo todos los medios y la atención para que se pueda desarrollar esta actividad y que no siga en regresión, porque la caza mayor va en ascenso, y para nosotros es tan importante una como otra. Sobre todo porque la caza menor está más arraigada en personas con recursos limitados que se apoyan mucho en las sociedades de caza”.

Recordaba el delegado que “la Junta de Andalucía ha puesto siempre a disposición de estas sociedades de caza los montes públicos. Recientemente, en este último año, se han renovado todas las adjudicaciones de montes públicos por cuatro años más, y se las hemos adjudicado todas a sociedades de caza porque entendemos que son las que están en el territorio, personas con pocos recursos que a través de estas sociedades pueden acceder a estas actividades. Para nosotros la caza de la perdiz roja y el conejo es fundamental, porque es algo íntimamente relacionado con la tradición gaditana. La perdiz roja no la hay en ningún sitio salvo en Cádiz y un poco en Sevilla, pero el gran ámbito de toda Europa de esta especie es nuestra provincia, y viene gente de todo el mundo a cazarla. Con el corzo morisco pasa algo parecido, aunque también está en Sierra Bermeja, en Málaga, pero es autóctono de aquí. Es nuestro emblema de la caza mayor”, apuntó.