Cuarto Milenio rescata el avistamiento OVNI del chofer del presidente de la Diputación de Cádiz

Cuarto Milenio rescató en su último programa uno de los avistamientos OVNIs que marcaron una época y que sucedió en la carretera entre Jerez y Sanlúcar, en el cruce de Rota, hace ya casi 50 años. Entonces 'Diario de Cádiz' también se hizo eco de un suceso del que fue testigo el chófer del presidente de la Diputación, que ha recordado en el conocido espacio televisivo de Iker Jiménez el miedo que pasó entonces, en 1974, en un episodio calificado como el fenómeno de este tipo más importante de España.

Todo sucedió durante la madrugada del 19 de marzo de 1974. Cristóbal Muñoz dejaba a su jefe en Sanlúcar y emprendió en el coche oficial el camino de vuelta a casa en Cádiz. Pero en medio de una densa nieble, Cristóbal vio lo que parecía una persona en la cuneta, "al principio pensé que era un accidente". "Pero de las piernas para arriba lo que le veía era un resplandor muy grande", añadía.

Entonces, cuenta el testigo, "mi coche empieza a moverse y pienso que una persona se ha colado en la parte de atrás del coche" y cree que ha entrado alguien. El coche, un Seat 1500, se movía como una pluma y "sintió un miedo muy grande". "Aceleré y llegué a Cádiz con un miedo muy grande”.

Este perturbador suceso no quedaría ahí. El chófer tuvo que volver a esa zona solo cuatro días después. “Cuando llegué al punto en el que me había pasado aquello el capó se levantó y tuve que pegar un frenado, lo cerré y seguí mi camino, pasé por el punto exacto donde vi aquello y no había nada, han pasado muchos años y sigo sin saber qué fue lo que pasó allí”.

Cristóbal MuñozChófer del Presidente de la Diputación de Cádiz en 1974 #CuartoMilenio pic.twitter.com/qXR8limEOB — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 17, 2023

En la década de los 80 existía una gran fiebre por el fenómeno OVNI y este suceso se convirtió en un tema a destacar en los medios de la época. Entonces en Diario de Cádiz hablaba el propio Cristóbal de que "vio algo que se movía con un resplandor arriba y zarandearon el coche como un pluma", decía a el 24 de marzo de ese año en este medio, como ha recordado Iker Jiménez en una charla con José Antonio Caravaca, investigador y ufólogo, para recrear el caso.

En un expediente desclasificado

Este caso no fue el único en este año en la provincia. El caso de Cristóbal Muñoz de la carretera de Jerez y Sanlúcar constaba en un un documento confidencial que pertenece a uno de los 80 expedientes desclasificados por el Gobierno en 2016, que recogió este medio, y que el Ministerio de Defensa digitalizó.

El jefe de la Segunda Región Aérea se dirigía al ministro del Aire en estos términos:"Lamento no poder expresar a V.E. una interpretación personal valedera ya que yo mismo estoy confuso sobre tantas apariciones como se vienen registrando en estos días", decía citando el caso de la carretera de Jerez-Sanlúcar.

La referencia a ese caso ocurrido en la provincia de Cádiz figura en un expediente sobre otro que sucedió en Aznalcóllar, en la cercana provincia de Huelva. Entre los 80 expedientes desclasificados había otro sobre un avistamiento en la provincia gaditana: el de un OVNI que observaron en La Línea un sargento y dos soldados hacia las once menos cuarto de la noche del 13 de octubre de 1968.