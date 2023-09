Criticas al PSOE de El Puerto por no apoyar en Diputación la inversión para un estadio municipal de rugby

El secretario general del Partido Popular portuense, Javier Bello, ha criticado que "una vez más los socialistas de El Puerto anteponen sus intereses particulares a los intereses generales de la ciudad. Algo que no es nuevo, pero que se hace todavía más increíble cuando hablamos de la construcción de un estadio municipal de rugby, que dotará a la ciudad de una infraestructura deportiva de primera, que nos diferenciará en la provincia y que además es una reclamación histórica de una localidad con una enorme tradición por el deporte del balón ovalado".

Javier Bello ha manifestado que en el último Pleno de la Diputación Provincial, el portavoz del PSOE portuense, Ángel M.ª González, votó en contra "de que llegase a la ciudad una inversión de siete millones de euros para la construcción del campo de rugby que tantos gobiernos de El Puerto han prometido pero que ninguno ha conseguido hacer realidad. Y que Germán Beardo ha logrado tras cuatro décadas, siete proyectos, cuatro primeras piedras y dos convenios, que nunca llegaron a buen puerto".

Bello señala que el nuevo campo de rugby "se construirá en el polígono de Las Salinas en 2024 gracias al tesón del alcalde, al apoyo de Diputación Provincial, con la presidenta Almudena Martínez del Junco a la cabeza, y todos los compañeros del equipo del PP y de La Línea 100%. No del PSOE, que se opuso a una oportunidad única para El Puerto, al que deberían representar y defender".

Según el secretario local del PP "incomprensiblemente el PSOE se ha puesto en contra de su ciudad, donde el rugby es deporte rey y cuenta con gran arraigo, pero sobre todo es sede del Club de Rugby Atlético Portuense, que lleva más de cincuenta años abanderando El Puerto y sus colores, con mil jugadores federados, siendo líder en el ámbito deportivo y destacando por su promoción del deporte de excelencia y por ser vanguardia del desarrollo femenino e inclusivo, recibiendo la Medalla de Oro de la Ciudad el pasado año 2022”.

"Increíble, pero cierto, Ángel González ha sido el único portuense de los que forman parte de la Corporación provincial que levantó la mano para decirle 'No' al rugby portuense”, insiste Bello.

"Pero eso no es todo", continúa criticando Bello, "días después se ha callado, con complicidad manifiesta, ante sus compañeros de partido, cuando su portavoz en Diputación, Ana Carrera, ha amenazado con llevar a los juzgados la inversión para el campo de rugby de El Puerto".

"Un comportamiento inaudito y sectario", a juicio de Javier Bello, "donde el PSOE de El Puerto vuelve a evidenciar que prefieren dejar a la ciudad y al deporte portuense sin estadio de rugby con tal de no reconocer que cuando gobernaban ellos no fueron capaces de hacerlo".

El secretario general del PP de El Puerto insta al portavoz del PSOE a "dejar de reírle las gracias a su jefe, Ruiz Boix, y que comience a remar para su tierra, que es la que le ha brindado la oportunidad de sentarse en un sillón de Diputación".