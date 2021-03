Coronavirus Cádiz: Así está la tasa municipio por municipio en la provincia

La mayoría de municipios siguen reduciendo la incidencia del coronavirus, que en la provincia de Cádiz comienza la semana en 113,8. La bajada no es tan destacada como en semanas anteriores, cuando se inició el descenso, pero son cinco puntos menos que el viernes en una tasa que llegó a superar los mil casos por 100.000 habitantes hace un mes.

Dos municipios rompen la buena tendencia, Paterna de Rivera (861,9) y Alcalá del Valle (634,5). La segunda está aún cerrada perimetralmente, ya que el jueves pasado ya superaba los 500 casos de incidencia y este lunes pasa los 600. Paterna fue por el contrario uno de los municipios que mejor había permanecido en la tercera ola y no había tenido medidas de restricción de movilidad hasta ahora. Sin embargo, la tasa de hoy y la tendencia de incremento de las últimas jornadas presupone que el jueves el comité decrete el cierre perimetral del municipio.

En el otro lado, ya son diez los municipios que se encuentran libres de coronavirus en estos momentos. Son pueblos pequeños de los que nueve están en la Sierra, y uno en el Campo de Gibraltar (San Martín del Tesorillo). Además otros tres no sobrepasan de la tasa de 50 casos, considerada como de bajo riesgo, como Conil, Chipiona y Arcos, que han llegado a tener toda su actividad no esencial cerrada en los peores momentos de febrero. Así, contando con estos municipios, la mitad de la provincia estaría ahora mismo por debajo de los 100 contagios por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, entre ellas Cádiz capital (87,5). De hecho, la provincia no llega a los 1.500 nuevos enfermos en dos semanas, cuando en febrero esa cifras era las que sumaban sólo en una jornada.

La Junta tiene en cuenta exclusivamente la incidencia para tomar las decisiones sobre movilidad municipal (cierre de municipios) y actividad no esencial por localidad. Sin embargo, decidió que para la ampliación de horarios de hostelería y comercios se tenga en consideración un total de seis parámetros (incidencia en mayores y hospitalizaciones agudos y uci, entre otros), que establecen los niveles de alerta y que van por distritos sanitarios. Actualmente la gran parte de la provincia está en nivel 3 (salvo el distrito Gibraltar Este con cinco municipios), con lo que la actividad comercial tiene que cerrar a las seis. Habrá que ver la evolución permite quedar en nivel 2 los próximos días.

La tasa de incidencia por municipios

Campo de Gibraltar Oeste 154,4

Algeciras 167,4

Los Barrios 164,0

Tarifa 55,0

Campo de Gibraltar Este 129,0

Castellar de la Frontera 130,8

Jimena de la Frontera 462,0

San Martín del Tesorillo 0,0

La Línea de la Concepción 81,7

San Roque 164,7

Bahía de Cádiz-La Janda 104,6

Alcalá de los Gazules 38,3

Barbate 270.4

Benalup-Casas Viejas 157,5

Cádiz 87,5

Chiclana de la Frontera 111,6

Conil de la Frontera 43,9

Medina Sidonia 51,0

Paterna de Rivera 861,9

El Puerto de Santa María 67,6

Puerto Real 26,4

San Fernando 128,4

Vejer de la Frontera 87,1

Jerez-Costa Noroeste 93,5

Chipiona 31,2

Jerez de la Frontera 106,5

Rota 68,3

San José del Valle 225,6

Sanlúcar de Barrameda 80,9

Trebujena 14,3

Sierra de Cádiz 137,6