Coronavirus Cádiz: La provincia lleva tres semanas sin notificar muertes por COVID-19

La pandemia del coronavirus está pasando actualmente por una subida de casos en la provincia de Cádiz que, a pesar de que en los últimos días está siendo notoria, no está siendo excesivamente alarmante debido a que el resto de estadísticas no se están viendo afectadas. El dato más favorable, a la par que importante, es que en las últimas tres semanas no se ha notificado ningún fallecido con COVID-19. Así, el total se mantiene en 1.621.

Así, según la actualización diaria que realiza la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el último deceso se ha subido a la estadística oficial el pasado 3 de noviembre. Otro dato alentador es que en lo que llevamos de mes solo han muerto dos personas con coronavirus.

Si se repasa el histórico de la pandemia, en estos casi dos años el mes en el que menos muertes se notificaron en la provincia de Cádiz fue julio de 2020, con tan solo un deceso. En este caso, el número es tan bajo ya que se acababa de producir una desescalada tras un confinamiento total. El mes con más fallecidos fue febrero de 2021 con 396 muertes, en plena tercera ola.

Por olas, en la primera ola, el mes con más decesos fue abril de 2020 con 102 fallecidos. Ya en la segunda ola, en noviembre de 2020 hubo 138 víctimas a causa del COVID-19.

Sin embargo, el pico en la cuarta y en la quinta ola fue mucho más bajo debido a la acción de las vacunas, lo que demuestra su funcionamiento. Así, en abril de 2021 se alcanzaron los 47 muertos, mientras que en agosto de 2021 esta cifra ascendió a 44.

La vara de medir el presente mes de noviembre se sitúa en los 18 decesos del mes de octubre, lo que da una buena muestra de la actual situación sanitaria.

En cuanto a la situación por ciudades, la más afectada ha sido Jerez con 338 muertes, acaparando más del 20% de los fallecidos en la provincia de Cádiz. Le sigue Algeciras con 264. A partir de ahí, existen grandes diferencias entre el número de habitantes y el de muertos por el coronavirus. Así, la capital, que es la tercera ciudad más poblada de la provincia, es el quinto municipio con más muertes por COVID-19 con 96. Le superan La Línea con 119 y San Fernando con 110.

Tras estas localidades se sitúan Los Barrios con 80 decesos, Chiclana con 77, Sanlúcar con 59, San Roque con 50 y El Puerto con 43.