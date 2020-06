Coronavirus Cádiz: La provincia registra 14 nuevos casos, la mayoría en Algeciras

El virus no termina de marcharse. La provincia de Cádiz ha registrado en la última jornada 14 nuevos casos de coronavirus, aunque también cinco nuevas altas médicas. En total, según datos de la Consejería de Salud de la Junta, Cádiz suma un total de 1602 casos positivos desde el inicio de la pandemia, de los que 1302 han sido detectado por pruebas PCR.

Este incremento de casos positivos está estrechamente vinculado al foco detectado en estos días en Algeciras, donde se contabilizan 20 de los 25 casos diagnosticados en los últimos 14 días en la provincia gaditana por pruebas PCR. Los otros cinco han tenido lugar en San Roque (1), Conil (2), El Puerto (1) y Alcalá del Valle (1).

Del total de contagios, 84 han pasado por la UCI, 164 han fallecido y 1347 se han curado, cinco de ellos en las últimas 24 horas. En el hospital gaditano ya no quedan enfermos por coronavirus, pues lamentablemente ha muerto el último de los pacientes que desde hace 80 días estaba ingresado en la Unidad de Ciudados Intensivos del Puerta del Mar, donde finalmente no ha podido superar las secuelas de este virus. Se trata de un querido farmacéutico de Guillen Moreno, cuyo fallecimiento aún no se ha notificado según los datos de la Junta y ha causado una gran consternación en el barrio.

En cuanto a Andalucía se han alcanzado 17.739 casos de coronavirus. El número de fallecidos con COVID-19 es de 1.426. Las personas que han recibido el alta ascienden a 15.051 y las que han requerido pasar por las UCI suman 777 personas en total.

Los fallecidos por coronavirus en Andalucía son 1.426 y el número total víctimas resta siete menos desde la última actualización. Se trata de una revisión que coincide con los datos aportados por Sanidad.