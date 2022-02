Coronavirus: Cádiz baja a nivel 1 de alerta un mes después del pico de la sexta ola

La Junta de Andalucía ha bajado este martes el nivel de alerta en la provincia de Cádiz. A partir de ahora se estará en nivel 1 después de que hace un mes lo elevara al 2 el pico de la sexta ola, con una explosión clara de contagios con la incidencia más alta hasta el momento.

Los comités territoriales de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se han reunido y han decidido pasar a nivel 1 a todos los distritos de la provincia de Cádiz y también los de otras andaluzas, quedando en el 2 Córdoba, Granada y Jaén. La Junta, asegura, tiene en cuenta los indicadores epidemiológicos establecidos, como la incidencia acumulada a 14 y siete días, las pruebas PDIA, la incidencia en mayores de 65 años o el índice de camas UCI, de hospitalización y cobertura de vacunación. Todos llevan ya unas jornadas en claro descenso.

De hecho, cuando se decreto el nivel 2 la provincia tenía cas 1.500 casos por 100.000 habitantes de tasa provincia y hasta 36 municipios de los 45 en total se situaban por encima de los mil. Ahora, a 15 de febrero, la curva ha bajado claramente, con 403 de incidencia media provincial. Y aunque los números serían alarmantes para otras olas -en la que el riesgo extremo para la tasa se situaba a partir de 250 positivos por cada 100.000 habitantes-, la situación no es la misma gracias a las vacunas y una variante que resultó ser muy contagiosa pero más leve. Así, los municipios por encima de mil son ahora mismo sólo 2 y por encima de 500- límite de riesgo extremo para el nuevo semáforo- están sólo 10 de los 45.

La tasa de positividad (el número de pruebas totales que dan positivo? sigue alta, en un 26% aunque superó el 40% en enero y las hospitalizaciones se han reducido casi a la mitad desde entonces, cuando llegaron a casi 300 ingresos covid, contando tantos las personas con complicaciones por el virus como las positivas aunque la patologías fuera distinta. Este martes son 160, con 18 en las UCI aún.

Este martes, el balance diario deja 318 positivos por covid cuatro fallecidos.

La provincia estuvo en nivel 0 desde octubre hasta el 17 de diciembre, cuando pasó a nivel 1 pasando en enero a nivel 2 tras la explosión de la sexta ola.

Sin pasaporte covid, Andalucía pedirá el fin a las medidas en los evento deportivos

Andalucía pedirá en el próximo Consejo Interterritorial que se eliminen los límites de aforo en los eventos deportivos. Es de las pocas restricciones que quedan, además de la mascarilla en interiores, una vez que finalizara la exigencia del pasaporte covid en restauración y ocio nocturno.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, explicó que el uso del pasaporte decae porque "las cifras que tenemos, aunque no sean de normalidad, presentan una clara tendencia a la baja, por lo que tenemos que ir quitando las medidas coercitivas" y ha indicado que el pasaporte non sólo ha servido no solo para que sus establecimientos sean seguros sino también para estimular a la vacunación a aquellos más reacios, bajando el número de andaluces no vacunados a 290.000 cuando hace nada hablábamos de 450.000".

Esa tendencia a la baja de las cifras va a llevar también a la Consejería de Salud a plantear en el Consejo Interterritorial de Salud entre comunidades autónomas "el normalizar los eventos deportivos, tanto en exterior como en interior". Eso quiere decir, según ha explicado, que la propuesta que llevará a Andalucía a la reunión del próximo miércoles es que "no haya limitación de aforo en este tipo de eventos".

Aguirre ha recordado que en la sexta ola Andalucía no ha tomado ninguna medida restrictiva "potente" más allá del pasaporte covid porque se entendía que el virus "ya no era un tema de hostelería y ocio nocturno, sino que se ha socializado y ya no teníamos que tomar medidas para evitar los contagios porque la mayoría se producían en casa".

Ha indicado que a nivel de la comunidad autónoma no está prevista una próxima reunión del comité de expertos: "No hay una necesidad imperiosa de juntarnos, no tenemos que tomar medidas, todas las medidas coercitivas tomadas han desaparecido", sólo resta "la mascarilla en interior pero eso no depende de nosotros sino del Gobierno central".