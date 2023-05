Cocaína en Cádiz: Una nueva amenaza

En muchos casos, la droga no sale de tierra sino de barcos nodrizas que han cruzado el Atlántico y que esperan a varias millas de la costa las mejores condiciones para trasvasar parte de su cargamento a lanchas como la detectada por el SIVE en Barbate.

El problema de que los clanes del tráfico de cocaína en Europa empiecen a elegir las costas gaditanas es que se trata de organizaciones muy poderosas, enormemente ricas y que pueden comprar voluntades en Marruecos a cambio de hacer la vista gorda en los envíos desde sus playas. Eso sí advierten estas mismas fuentes, no cuesta lo mismo pasar la mano por un kilo de hachís que por otro de coca.

A principio de la década de los 90, cuando Pablo Escobar y el Cártel de Medellín buscaban alianzas para introducir ingentes cantidades de cocaína, producida en las selvas colombianas, en Europa a través de España se les planteó un dilema: usar las estructuras de los cárteles gallegos del contrabando de tabaco ilegal –los conocidos como Señores del Humo– o volver su mirada hacia el sur y asociarse con los marroquíes. Eligieron la opción A, entre otras cosas porque entendieron, o mejor dicho les hicieron entender muy oportunamente, que un español en Marruecos no llama tanto la atención como un colombiano, y que la presencia de agentes de la DEA en el país vecino podía dar al traste con su deseada expansión del negocio.

Armas y mayor agresividad de los clanes narcos

En la goma incautada por la Guardia Civil viajaban varios traficantes, centenares de kilos de cocaína y dos pistolas perfectamente municionadas y listas para disparar. Hablamos de un negocio muy serio. Muchos millones de euros en juego en cada partida del gato y el ratón a la que se lanzan clanes cada vez más violentos y que no dudan en hacer fuego ante cualquiera que intente hacerles frente, entre otras cosas porque no saben si puede tratarse de un vuelco a cargo de otra organización delictiva. Así pues, estas bandas ni siquiera dudan en contratar sicarios para ajustar cuentas. En ese caso el problema ya no es sólo de quien aprieta el gatillo sino de quien compra la bala. El Campo de Gibraltar y toda la provincia de Cádiz está viendo como cada vez se asientan más bandas que quieren su parte del pastel. Por eso, tanto los sindicatos policiales como las organizaciones antidroga reclaman más medios al Gobierno.