Cancelado el Wave Festival de El Palmar, que iba a celebrarse del 10 al 12 de agosto

El Wave Festival de Vejer, fechado del 10 al 12 de agosto de la semana que viene, no podrá celebrarse. Este festival primerizo nació como una apuesta más relajada en una finca a 400 metros de la playa de La Mangueta, en El Palmar. La música era un elemento más entre varios atractivos como un recinto con glamping, talleres de dj o actividades como yoga, crossfit o surf. Su premisa era brindar una experiencia diferente desde la sostenibilidad.

Finalmente, ha tenido que cancelarse por informes técnicos desfavorables. El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vejer vio inviable el evento, lo comunicó a la organización y de mutuo acuerdo se decidió cancelar a principios de julio. Según fuentes municipales, esto se decidió a principios de julio.

Wave Festival se presentó en sociedad a finales de abril en redes sociales a precio de 30 euros más gastos de gestión. A 70 euros más gastos para quienes quisieran disfrutar del camping y de todos los pluses. El cartel lo conformaban varios artistas como Sofia Ellar, el humorista Carlos Areces, el grupo tarifeño Malamanera y muchos más.

En la web del evento, no se ha oficializado la suspensión, aunque las entradas hace semanas que no pueden adquirirse de ninguna manera. En Facebook, no se ha comunicado aún e incluso el perfil de Instagram ha dejado de existir. Desde la organización, estiman las pérdidas por la cancelación en una cantidad que oscila entre 60.000 y 70.000 euros. El dinero de las 1.500 entradas ya ha sido devuelto a los asistentes. A su vez, se muestran apesadumbrados por no haber podido cumplir este año el sueño de hacer una cita musical de ese calibre en El Palmar.

Vejer se negó a celebrar el festival por falta de policías

La decisión se aceleró una vez que el gobierno de Antonio González (PSOE) llegase al Consistorio vejeriego y descubriese que había previsto un festival en La Mangueta. "No teníamos informes técnicos de seguridad ni de medio ambiente favorables. De mutuo acuerdo con ellos (los promotores) se decidió cancelar. No era la época más apropiada entre otras razones porque El Palmar está desbordado en esa verano. Además, nos encontramos en fiestas patronales (por la Virgen de la Oliva)", explican desde el municipio.

"Nos hemos encontrado con un ayuntamiento mermado de medios y efectivos policiales. Era imposible de garantizar un mínimo de seguridad. Por lo que sabemos, se preveía que podía ser un macroconcierto de miles de personas. El festival iba a ser en finca privada pero igualmente iba a necesitar de un dispositivo de seguridad", argumentan desde el Ayuntamiento de Vejer.

Fuentes de la organización aseguran que tenían un acuerdo cerrado con el anterior gobierno del PP y que todo se truncó con el cambio tras el 28M. "Queríamos hacer un festival familiar para la zona. Teníamos ya a los artistas pagados, 1.500 entradas vendidas y todas las tramitaciones hechas a falta del ok del ayuntamiento. Pero cuando llega el nuevo equipo de gobierno nos dicen que no quieren conciertos en esa zona. Teníamos algunos artistas grandes por confirmar y lo hemos tenido que llevar a otros festivales", lamentan los encargados de Wave Festival. Sobre la negativa a que se haga el festival en verano del Ayuntamiento, responden que es justo la época por la que estaban interesados al ser cuando ven sentido estar en El Palmar. En cuanto al informe técnico desfavorable de seguridad, insisten en que tenían un plan para evacuaciones y personal de seguridad suficiente para encargarse.

El informe técnico medioambiental también era desfavorable

La cuestión medioambiental también ha sido un motivo de peso para frenar esta cita, admiten fuentes municipales. La basura que podía acumularse en un entorno natural, la contaminación acústica y que no hubiera disponibilidad de fosas sépticas para el tratamiento de aguas residuales, entre las razones esgrimidas por Vejer para la cancelación.

Una tesis que no comparte la organización. Según dicen a este periódico, sabedores del problema existente, iban a traer agua de fuera para no gastar los pocos recursos hídricos de la zona. También iban a colocar baños químicos e iban a encargarse de adaptar el recinto al tratamiento de los residuos. En todo momento, reiteran el adjetivo de sostenible del evento y se amparan en su experiencia en otros lugares. Respecto al terreno que iban a usar, detallan que está a 400 metros de la playa y en un lugar donde hasta mediados de julio hay girasoles. Hasta que no fueran recogidos, no iban a empezar con el montaje. "Íbamos a dejarlo todo tal cual, íbamos a ser sostenibles", insisten."No hemos cerrado nunca la puerta del todo a que se haga en un futuro. Igual la solución puede ser sacarlo del verano. Estamos abiertos a otra posibilidad, siempre que se haga en tiempo y forma", reconocen desde el gobierno local de Antonio González.

Fuentes de la organización descartan volver a intentarlo con El Palmar. Y adelantan a este periódico que ya han visto otra zona de la provincia donde celebrar Wave Festival para 2024 y que ya están trabajando en esa primera edición en el nuevo enclave.