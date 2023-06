Cádiz ya es la segunda provincia andaluza que más vota a Vox, por detrás de Almería

Cádiz se ha convertido ya en la segunda provincia andaluza que más vota a Vox. Así se confirmó en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo en las que el partido de Santiago Abascal logró en el territorio gaditano un respaldo en las urnas de un 7,26%, un porcentaje sólo superado por el 9,19% que esta formación política tuvo en Almería.

Hace cuatro años, en las municipales de 2019, Vox lograba en Cádiz el cuarto porcentaje más alto de toda Andalucía, con un 4,42%, por detrás de Almería (7,36%), Granada (5,08%) y Sevilla (4,85%). Por tanto, la subida experimentada por Vox en Cádiz es evidente, a lo que contribuye también que este incremento de un 2,84% sea el tercero de toda Andalucía.

En estas municipales Vox ha sido la tercera fuerza política de la provincia, superando los 40.000 votos, lejos del PP y del PSOE pero por encima de Izquierda Unida (IU). Además, de los nueve concejales que logró el partido de Abascal en la provincia en 2019 ahora se ha pasado a 25, que estarán repartidos en 13 ayuntamientos gaditanos. Eso sí, este partido seguirá manteniendo una espina clavada y es que, al menos de momento, continuará sin formar parte de algún gobierno municipal en la provincia de Cádiz.

La presidenta provincial de Vox, la arcense Blanca Armario, no ha disimulado su satisfacción por la subida experimentada por este partido y que, reconoce, supone un acicate para empezar a preparar desde ya las elecciones generales convocadas para el 23 de julio.

A juicio de Armario, a partir de las investiduras del 17 de junio en todos los ayuntamientos "será más fácil escuchar sin manipulación los mensajes de Vox, porque a partir de ahora vamos a tener a 25 concejales que van a ser nuestros mejores portavoces".

Considera la presidenta provincial de Vox que su partido ha recogido en estas elecciones "el trabajo de estos cuatro años en los que, sobre todo, hemos hecho mucha calle, trasladando a la gente nuestro mensaje y combatiendo el desconocimiento que mucha gente tiene sobre nosotros".

A Blanca Armario no le gusta que se diga que la gente le está perdiendo el miedo a votar a Vox "porque nosotros somos gente honrada que trabaja para ayudar a los demás y no damos miedo". Eso sí, entiende que algunos medios de comunicación "trasladan interesadamente una imagen de Vox que no se corresponde con la realidad".