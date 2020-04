Profesionales de los centros de diálisis concertados piden poder puntuar en la bolsa del SAS

Trabajadores de los centros de diálisis concertados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) reclaman que se les incluya en la medida aprobada por la Junta de Andalucía por la que todos los profesionales que están reforzando las plantillas de los centros sanitarios por el Covid-19, incluidos los contratados anteriormente, obtendrán el doble de puntuación por mes completo en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020 o el día en que finalice el estado de alarma. Una medida en la que se incluye excepcionalmente a las residencias de mayores y los centros sociosanitarios donde se preste asistencia sanitaria, y, sin embargo, se excluye a los centros de diálisis concertados que atienden a pacientes del SAS.

Asimismo, estos trabajadores insisten en solicitar que su experiencia laboral se tenga en cuenta en la bolsa de empleo del SAS, como ocurría hasta el año 2015 y como ocurre en otras comunidades autónomas.

Cabe señalar que en la provincia de cádiz hay siete centros de diálisis de distintas empresas que atienden a pacientes derivados por el SAS y que cuentan con un centenar de trabajadores, entre médicos, enfermeros, auxiliares y celadores. En concreto, hay centros de estas características en Cádiz y Chiclana de Avericum, en Arcos de la empresa Braun, en Jerez y Sanlúcar de Fresenius, el Servicio de Hemodiálisis Campo de Gibraltar en Algeciras y el Servicio de Hemodiálisis Linense en La Línea.

Una enfermera de uno de estos centros afirma que se sienten discriminados por el SAS, cuando todos los pacientes que atienden son del Servicio Andaluz de Salud. Además, asegura que desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los hospitales públicos están derivando más pacientes a estos centros periféricos: "Al tratarse de personas de alto riesgo, que tienen varias patologías asociadas, nos los derivan para minimizar el riesgo de contagio", explica.

Ante la falta de contestación por parte de la administración autonómica, estos trabajadores, con el apoyo del sindicato UGT, han remitido hace unos días un escrito al Defensor del Pueblo Andaluz denunciando su situación.

"Nos sentimos discriminados y no entendemos por qué no nos tienen en cuenta", afirma esta profesional. Señala que los enfermeros de hemodiálisis tienen una bolsa específica de empleo en el SAS y, en su opinión, "tiene guasa que no se tenga en cuenta toda la experiencia que tenemos, y que otros compañeros que sólo tienen formación teórica cuenten con más puntos que nosotros sin tener ninguna experiencia. Porque este es un trabajo muy específico que requiere una formación práctica específica, y no se está teniendo esto en cuenta a la hora de puntuar”.

Así, han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz "para revisar las razones de este trato discriminatorio por parte del SAS en aplicación del Pacto de Bolsa hacia los candidatos de esta bolsa de trabajo público, en cuanto a la valoración de los servicios prestados en los centros de diálisis concertados con el SAS. Y venimos a solicitar el cómputo de estos servicios prestados como válidos para puntuar en la Bolsa del SAS, como servicios prestados en centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud de la Junta de Salud de la Junta de Andalucía o con el Servicio Andaluz de Salud, o adscritos al Sistema Sanitario Público de Andalucía en virtud de convenio singular de vinculación, con una puntuación de 0.10 puntos por mes trabajado", recoge el escrito enviado al Defensor del Pueblo Andaluz.

En dicho escrito, recuerdan que los centros de diálisis en Andalucía tienen concertados el 100 % de su cartera de servicios. Añaden que "este tipo de conciertos son con centros sanitarios donde se realizan diálisis de pacientes procedentes del Sistema Público Sanitario de Andalucía, y que el trabajo que realizan los profesionales de los centros de diálisis concertados es idéntico al que se realiza en las unidades de hospitalización de los hospitales públicos de Andalucía, donde se registra un ingreso y un alta hospitalaria. Que el 100% de los pacientes atendidos en estos centros son pacientes del sistema sanitario público de Andalucía, y derivados por el SAS”.

Por todo ello, en el escrito se destaca que "si estos profesionales que trabajan en estos centros de diálisis realizan idénticas funciones que los trabadores públicos estatutarios del SAS, y los pacientes atendidos son derivados por el SAS, no es comprensible que no se les valore esta experiencia profesional".

Asimismo, respecto a su labor durante la pandemia, estos profesionales indican al Defensor del Pueblo Andaluz que en la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios, se establece que los centros de diálisis son servicios esenciales sanitarios. "Por lo que entendemos que son asimilados a los servicios sanitarios públicos, por la necesidad de maximizar los efectos de contención del Covid-19 llevados a cabo y con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, donde se hace necesario determinar la relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios a los que debido a su importancia en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, debe considerarse como de carácter esencial".