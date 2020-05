CCOO denuncia que no se cubren las bajas en los juzgados de Cádiz

Comisiones Obrera ha denunciado en un comunicado que no se cubren las bajas en los juzgados de Cádiz. El sindicato asegura que desde el pasado 5 de febrero no se han vuelto a convocar nuevos llamamientos para la cobertura de las plazas vacantes y bajas de personal en las sedes judiciales gaditanas.

"Tras las continuas reclamaciones de este sindicato, la Dirección General de la Consejería de Justicia ha autorizado a la Delegación a proceder a un llamamiento, que se efectuará el próximo miércoles 13 de mayo. Ahora bien, hay más de 40 plazas sin cubrir, la mayoría de ellas vacantes, pero por la Delegación sólo va a ofertar un numero escaso: 12 plazas, la mayoría bajas por enfermedad", explica el sindicato..

El sindicato explica que esto ocurre al tiempo que la propia Consejería de Justicia anuncia en los medios que el día 12 comienza la vuelta a la normalidad en el funcionamiento de la Administración de Justicia. "

Esta "minúscula" convocatoria de plazas, entiende CCOO, no sólo incumple la vigente normativa sobre Selección y Nombramiento de personal interino al no ofertar todas las plazas vacantes presupuestadas, sino que además supone un agravio, "pues muchos de los convocados, que lo son por estar en los primeros puestos de la bolsa, tendrán que optar a plazas a las que no podrán renunciar, sin motivos tasados, ya que, en caso contrario, serían expulsados de la bolsa; y ello mientras ven cómo se reservan la mayoría de esas plazas para el próximo llamamiento".

"Esta forma de proceder no contribuye a la vuelta ordenada a la normalidad que anuncia la Consejería de Justicia para afrontar el colapso descomunal con el que se va a encontrar el personal de la Administración de Justicia por la crisis sanitaria y económica", concluye CCOO.