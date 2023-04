Bendodo insufla ánimos al PP de Cádiz: "La calle ya anuncia el cambio"

Igual no les hacía falta, porque ya estaban como una moto, pero una buena dosis de ánimos nunca viene mal. Esto es lo que le pasó ayer a los dirigentes del PP de Cádiz y al conjunto de sus candidatos a alcaldes en la provincia, que vieron cómo el coordinador nacional del partido, Elías Bendodo, les trasladaba un mensaje cargado de optimismo de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo. "La sensación es muy buena", "la calle ya anuncia el cambio", "nuestra marca está en alza" o "el PP está de moda" son sólo algunas de las frases que empleó Bendodo.

La intervención del dirigente malagueño se produjo ayer por la tarde al inicio de una junta provincial del PP de Cádiz celebrada en la capital gaditana. Previamente, el propio Bendodo presidió una foto de familia con el grueso de los candidatos a alcaldes que este partido presentará en la totalidad de los 45 municipios gaditanos.

En su intervención ante los dirigentes y candidatos de su partido en Cádiz, Bendodo lanzó un mensaje en clave provincial, otro local y finalmente otro nacional. Así, aseguró que esta provincia "será una de las grandes alegrías que vivirá el PP en toda España el 28 de mayo". Y dijo que ello será así "porque este partido siempre ha demostrado en Cádiz que sabe aprovechar el viento a favor, que es lo que nos está pasando ahora".

Bendodo se imaginó un panorama en el que el PP coincida en los gobiernos de muchos ayuntamientos gaditanos, de la Diputación, de la Junta de Andalucía y también de España. "Es posible, se puede hacer, pero para llegar hay que dar el primer paso, y eso será el 28 de mayo", aseveró. También dijo que con todos esos gobiernos en manos de los populares "vendrá el despegue de la provincia de Cádiz, que es para mí la más completa de Andalucía, que merece mucho más y que sin embargo lleva décadas sufriendo el desprecio del socialismo".

El número tres del PP nacional tuvo fuerte críticas para todos los partidos de izquierdas, a los que acusó de haberse dedicado en Cádiz "a la ideología y a las chorradas". De ello puso como ejemplo principal lo sucedido en los últimos años en la capital gaditana. Ahí dijo que el actual alcalde de la ciudad, José María González Kichi, ha llevado a cabo una gestión que se ha prolongado durante ocho años y que "ha empequeñecido la ciudad". "El balance de Kichi es de ocho años de abandono y, lo que es peor, de buscar un enfrentamiento continuo entre los gaditanos, que es lo peor que puede hacer un gobernante". Y recordó los episodios del cambio de nombre del estadio Carranza, la rivalidad entre la educación pública y la concertada, la pugna entre bicicletas y coches por el carril-bici o incluso entre el sector de la hostelería y sus trabajadores.

Bendodo aprovechó el momento para mofarse de la coalición que gobierna actualmente el Ayuntamiento de Cádiz: "Es que no sé cómo se llama ahora ese partido, si Podemos, Sumemos, Restemos..." Y de camino dijo con contundencia que "no hay quien aguante cuatro años más" con un gobierno similar al que ha presidido Kichi.

De cara a los comicios del 28-M en la capital gaditana, el coordinador nacional del PP dijo que ahora los ciudadanos sí pueden comparar dos modelos de gestión. "Por un lado está el de Kichi, a quien sólo se le recordará por quitar el cuadro del Rey para poner el de Salvochea, y por otro está el de Teófila Martínez, que desarrolló proyectos fundamentales que transformaron la ciudad y que protagonizó la mejor época de Cádiz".

Pero para no mirar siempre atrás, Elías Bendodo también se refirió al candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, de quien destacó su moderación, su talante "y que es buena gente". "He estado un par de horas con él dando un paseo por Cádiz, he visto cómo lo quiere la gente y como trata él a los ciudadanos y no hay dudas de que es un magnífico candidato", resumió.

De paso, recordó la "apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por esta ciudad y puso como ejemplos el proyecto del nuevo hospital anunciado recientemente y que conllevará una inversión de 450 millones de euros y también el compromiso para recuperar Valcárcel.

Como era de prever, no se olvidó Bendodo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de desarrollar unas políticas dañinas para el conjunto del país. "El sanchismo es letal para España", llegó a aseverar. Y en este punto recordó las consecuencias que está teniendo la ley del 'sólo sí es sí' con la puesta en libertad de más de un centenar de violadores. Eso le llevó a afirmar que "jamás un Gobierno de España le había hecho tanto daño a la mujer como este".

Los indultos concedidos a los independentistas catalanes, el abaratamiento de los delitos de corrupción y las últimas referencias a un referéndum de independencia en Cataluña fueron otros de los elementos que, a juicio de Bendodo, marcan la gestión del Gobierno central. "Contra todo esto tenemos que votar en las elecciones generales de diciembre, pero también en las municipales. Ahí, el 28 de mayo, es cuando se tiene que aprobar la primera moción de censura contra Pedro Sánchez. Porque la gente no puede olvidar que el candidato a alcalde que presente el PSOE en su pueblo o ciudad es también el candidato de Pedro Sánchez".

Antes de la intervención de Bendodo tomó la palabra el presidente provincial del PP y candidato de este partido a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, quien dijo que los populares gaditanos afrontan esta cita electoral "con ilusión y responsabilidad". "Vamos a salir a ganar pero no por el bien del PP sino para mejorar la vida de nuestros vecinos", afirmó.