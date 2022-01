Críticas desde Cádiz al ministro Garzón por sus últimas declaraciones sobre el sector ganadero

Unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas publicadas en una entrevista al periódico británico 'The Guardian' han vuelto a desatar la polémica, con muchas respuestas del sector y otros partidos políticos. También ha habido reacciones en Cádiz, donde Asaja y el Partido Popular han pedido su dimisión, al considerar que "habla desde la más absoluta ignorancia sobre el sector ganadero español, evidenciando que no está a la altura de su cargo".

Tras considerar Garzón sostenible la ganadería extensiva española, pero opinar lo contrario de las "denominadas mega granjas de 5.000 o 1.000 cabezas de ganado", Asaja Cádiz ha lamentado que el ministro "no es consciente del daño tan enorme que hace al sector con sus declaraciones, plagadas de sectarismo".

"Es lamentable que Alberto Garzón ponga en entredicho en el mercado británico al país al que representa, y a un sector que lo está pasando muy mal, porque desconoce absolutamente el sector donde se produce, tanto en las explotaciones extensivas como intensivas, una carne de excelente calidad, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y siguiendo todos los controles existentes, tanto a nivel nacional como europeo".

ASAJA-Cádiz ha abundado que "no se entiende que el Gobierno español no se haya pronunciado todavía y que no cese a este ministro, quien se caracteriza por estar continuamente atacando al sector agronadero", al hilo de unas declaraciones en las que "debe defender a su país".La organización gaditana ha afirmado que el ministro Alberto Garzón "no debería estar en el cargo ni un minuto más y que debe dimitir o ser cesado de inmediato".

Por su parte, el Partido Popular de Cádiz también ha exigido su dimisión "por su nuevo ataque y desprecio a los ganaderos españoles y, por tanto, al importante y pujante sector ganadero de la provincia de Cádiz" y consideran urgente una rectificación del ministro y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que no puede guardar silencio ante un ataque basado en una gran mentira y desconocimiento del sector ganadero y cárnico tanto español como de la provincia de Cádiz".

Desde el Partido Popular, su presidente provincial, Bruno García, que conozca de primera mano cualquiera de las explotaciones ganaderas de la provincia de Cádiz y pruebe la calidad de la carne que se produce y vende en cualquiera de ellas.

Lamentan los populares que no sea la primera vez que el ministro de Consumo del Gobierno de Pedro Sánchez ataque al sector cárnico y ganadero de toda España, "haciendo un especial daño al campo gaditano, uno de los sectores más pujantes y motores de la economía gaditana, con explotaciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y que siguen todos los controles nacionales y europeos".

“Se hace daño a muchas las familias que diariamente se levantan para generar economía y empleo en el sector. Nuestra provincia está muy ligada a la ganadería y son muchos trabajadores los que, por una frase inoportuna y que refleja el desconocimiento sobre el sector, reciben el mazazo de un ministro y sienten cómo puede verse afectado su futuro más inmediato”.

Explicaciones de Garzón

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que "por motivos de espacio" el periodista del diario británico 'The Guardian' tuvo que excluir información de su entrevista y ha insistido en que "el bulo" sobre sus declaraciones en las que ponía en tela de juicio la carne que se exporta desde España ha sido impulsado por el "lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes".

Así lo ha explicado este martes Garzón a través de dos mensajes en su perfil de Twitter que ha acompañado de la transcripción completa de lo que dijo en la entrevista.

"Aprovecho para publicar la transcripción completa de lo que dije en la entrevista, pues por motivos de espacio el periodista tuvo que excluir algunos elementos que hoy, al calor del bulo y la mentira que ciertos actores promueven, salen realzados", ha tuiteado en el primer mensaje.

Según el ministro, la entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre, pero "el bulo comenzó el 3 de enero impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes... y el resto ya lo sabéis", ha señalado.

Preguntado sobre cómo lograr el apoyo de los ganaderos y cambiar la mentalidad de los españoles para reducir el consumo de carne, Garzón explica que hay que diferenciar entre la ganadería industrial y la extensiva. "Esta es una ganadería ecológicamente sostenible y que tiene mucho peso en determinadas regiones de España como puede ser Asturias, parte de Castilla y León, incluso de Andalucía o Extremadura", insiste, "pero esta es sostenible, la que no es en ningún momento sostenible es la que llaman las de las macrogranjas".

Además, según la transcripción adjuntada, el titular de Consumo asegura que "nunca" ha dicho que no hay que comer carne, sino que hay que reducir su consumo. "Nosotros sabíamos desde el principio que era un tema que iba a ser polémico, pero que era necesario", sostiene.