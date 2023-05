Antonio Sanz pide a Teresa Ribera "que se disculpe por los insultos" tras "el ridículo del PSOE" con el proyecto de Trebujena

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido a la vicepresidente del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que, "tras el ridículo del PSOE" con el proyecto turístico en Trebujena (Cádiz), "se disculpe por insultar a Andalucía y al Gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, que nos llamó locos".

"Después de la intervención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento este jueves, hacía tiempo que no se veían un ridículo tan grande como el que hizo el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y la vicepresidente del Gobierno de Sánchez, Teresa Ribera", ha afirmado Sanz en declaraciones a los periodistas.

Así, ha pedido a la ministra que se disculpe por insultar a Andalucía y al Gobierno de Juanma Moreno", porque "dijo que nos estábamos volviendo locos por un proyecto en Trebujena que resulta que al final quien lo promovió fue un ayuntamiento de IU y quien firmó la memoria justificativa de la modificación del PGOU fue el señor Espadas, representante del PSOE en Andalucía cuando era consejero de la Junta". "Ahora resulta que el Gobierno de Sánchez nos llama locos e insulta al Gobierno de Juanma Moreno de algo que lo ha promovido la izquierda, que lo promovió un ayuntamiento de IU, donde por cierto el PP no tiene ni un solo concejal, y resulta que quien lo firma es Espadas que es el dirigente máximo del PSOE", ha incidido. A juicio de Sanz, "Andalucía se merece una disculpa de la vicepresidenta Teresa Rivera por insultar".

"No sabe nada más que atacar e insultar al gobierno de Juanma Moreno y a los andaluces y sin duda alguna estamos ante un ridículo máximo, el intento de atacar, la obsesión enfermiza por atacar al Gobierno de Juanma Moreno les ha llevado a que el tiro les haya salido por la culata y se le haya vuelto en contra, porque resulta que el proyecto era de IU y era del PSOE", ha insistido. Además, ha recordado que "esta es la ministra que dijo que Andalucía era una esquinita que estábamos por ahí, y no mire usted, una esquinita no, somos la primera potencia agrícola de España".

Así, ha pedido a Ribera "que deje de insultar y atacar a Andalucía y, al menos, que antes de insultar por lo menos se estudie las cosas y vea que resulta que era su compañero de partido, el señor Espadas, quien promovió ese proyecto". Para Sanz, "la situación de pérdida de control que tiene en su obsesión enfermiza por atacar a Andalucía el Gobierno de Sánchez es seriamente preocupante, pero claro después de ver que Espadas es un dirigente político que tiene la oportunidad de verse con el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, el día que en el Parlamento andaluz se votaba el decreto de sequía, que lo más importante que hay en este momento de Andalucía es la falta de agua y las soluciones para la sequía".

"Habrá que saber qué hacía en un despacho oficial de una institución", ha añadido Sanz, que ha subrayado "la confusión entre instituciones y partido político del PSOE" como "algo también "El PSOE se cree que las instituciones son de su propiedad, que el CIS es de su propiedad", ha manifestado Sanz, que ha añadido que "Espadas tiene que dar explicaciones de a qué fue al despacho de Tezanos, si tuvo acceso a información privilegiada, si le enseñó encuestas o le enseñó cualitativos de información privilegiada para afrontar las elecciones". En este sentido, ha manifestado que la pregunta que hoy se puede hacer es "cuántos dirigentes del PSOE han pasado ya por el despacho oficial de Tezanos para poder recibir información privilegiada pagada por todos los españoles", lo cual "en democracia no es un juego limpio, porque evidentemente esa oportunidad no lo tienen el resto de candidatos".

"Desde el punto de vista democrático, la verdad es que demuestra no tener mucha altura institucional esa visita", ha dicho en relación a Espadas, ya que "en un momento en el que debería estar en el Parlamento andaluz votando el decreto de seguía, o al menos en el Senado, estaba en el despacho oficial de Tezanos, y todavía no ha dado explicaciones de si tiene información privilegiada y cuántos dirigentes socialistas han pasado ya por ese despacho oficial".