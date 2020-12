Antonio de María asegura que "no hay ningún interés" en ayudar a la hostelería

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha señalado que ha "sorprendido" que se amplíen las medidas en Andalucía dos días "cuando no estaba previsto". "Parece que quieren que volvamos a perder otro fin de semana", ha añadido De María, que "no hay sensibilidad con el sector".

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, el presidente de la patronal de hosteleros gaditanos ha señalado que si la Junta anuncia este jueves que se prorrogan las medidas en cuanto a horario de cierre de la hostelería, la situación sería "muy grave". "Tenemos el miedo en el cuerpo de que nos digan algo que no nos venga bien. No hay ningún interés en ayudarnos", ha añadido.

De María ha explicado que hay que tener en cuenta que cuando se empiezan a dictar las normas de cambios de la actividad hostelera es el 17 de agosto, "y a partir de ahí empiezan a subir los casos". "Lo achacamos a que la gente empieza a abandonar los lugares donde existe un control y un seguimiento de la normativa por otros lugares donde eso brilla por su ausencia", ha argumentado el presidente de Horeca, que ha incidido en que "se ha visto alquilar chalés o pisos, la gente se ha desmadrado".

En este sentido, ha indicado que "únicamente cuando se ha decretado el estado de alarma, han puesto un límite a la salida de las personas, es cuando se ha empezado a ver que mejoraban los datos". "La prueba es Madrid, hasta la 12 ha estado la hostelería dando servicio y han bajado los datos, lo que ha servido es cortar la salida a las 12", ha añadido.

De María ha afirmado que "la hostelería contaba con el mes de diciembre y no es que quiera hacer caja, es que está arruinada, sin embargo ve que continúa como si aquí no pasara nada". "No tiene explicación lógica", ha insistido el presidente de Horeca, que se ha quejado de los mueven "como el que mueve un árbol en el campo".