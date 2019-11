Amal Esperanza mantiene sus viajes a los campamentos saharauis

La asociación portuense de ayuda al pueblo saharaui Amal Esperanza va a continuar con sus viajes de cooperación y con su trabajo con responsables políticos "sin alteración alguna" tras el anuncio por parte de Exteriores, "con la única salvedad de que, a partir de ahora, lo vamos a comunicar al Ministerio, para que sepa que a nosotros no nos engaña".

La organización ha hecho pública su postura tras la alerta dada a conocer ayer por el Ministerio de Exteriores, que desaconsejaba desplazamientos a la zona de los campamentos saharauis del Tinduf debido a la "creciente inestabilidad en el norte de Mali y el consiguiente incremento de actividad de los grupos terroristas".

Una advertencia que tiene mucho, según la asociación portuense, de "irresponsable e injustificada", y ante la que se hace necesario recordar "el contexto" en el que se produce. Desde Amal Esperanza destacan que la realizada desde el Ministerio de Exteriores es una "recomendación genérica" , que no especifica "conocimiento alguno, ni siquiera indicio, de que se pueda producir algún acto terrorista ni, aún menos, dónde". Desde esa recomendación se pasa a "desaconsejar el viaje, expresamente, a los Campamentos saharauis", sembrando la preocupación entre los cooperantes que iban a aprovechar las fechas navideñas para visitar a las familias con las que están en contacto. Desde Amal Esperanza añaden que el comunicado no hace ninguna referencia a Marruecos, "cuya nacionalidad ostentan la mayoría de los terroristas reconocidos en Europa".

Tras la alarma hecha pública desde el Gobierno español -informa Amal Esperanza-, los cooperantes españoles en los campamentos saharauis acudieron a una reunión sobre seguridad en la que participaron las distintas ONG que allí operan. A la cita, acudió el responsable de la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental), quién aseveró que no tenían constancia alguna sobre posibles atentados en los campamentos saharauis. En el mismo sentido se han expresado los servicios de seguridad saharauis y argelinos."¿De qué servicios secretos habla el Ministerio español?", se preguntan desde la asociación. "Parece que sólo quedan los servicios secretos marroquíes".

La asociación apunta que el mismo día de la alerta, Pedro Sánchez se reunía con el ministro de Exteriores marroquí para repasar materia de inmigración y acuerdos pesqueros y agrícolas, "los cuales consisten en el expolio ilegal de los recursos saharauis, según sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en 2016". El ministro marroquí también fue recibido por su homólogo español, Josep Borrell, para tratar la situación del Sáhara Occidental. Para la asociación, el ministro Borrell, "está efectuando un último favor a Marruecos, antes de abandonar su cargo".

Recientemente, añade Amal Esperanza, "la rama andaluza de la segunda pata del futuro gobierno del país (Unidas Podemos) se ha negado a reunirse con el cónsul marroquí, a petición de éste último. Además, desde el sur se están incrementando los viajes de responsables públicos andaluces a los Campamentos de refugiados, lo que claramente aumenta la visibilidad de la situación, y revierte en posicionamiento político prosaharaui la indolencia de parte de esa clase política respecto de una causa de la que España es directamente responsable".

Precisamente, a mediados de diciembre tendrá lugar el el XV Congreso del Frente Polisario: "El cual puede tomar medidas duras derivadas de la perpetuación del conflicto".

Desde Amal Esperanza piden también al Gobierno español "que deje de jugar con los sentimientos y el miedo de quienes viajan a ver a los hijos e hijas del desierto que tuvieron acogidos", y que el presidente Sánchez "deje de preocuparse por extender el miedo al yihadismo mientras que se sienta con el ministro de Asuntos Exteriores del país que exporta casi la totalidad del yihadismo que opera en Europa. Quizás se esté sentando con el problema, y no con la solución". Así, el gobierno debería -sugieren- "eliminar de su lista de activos a personas infestadas por intereses no confesables" y sus posibles socios "no aceptar chantajes" al respecto: "Si Unidas Podemos anunciaba en mayo que llevaría a Europa a reconocer a la República saharaui y la libre autodeterminación del Sáhara Occidental, ahora tienen oportunidad de llevarlo al corazón del problema y de la solución: el gobierno español. No pasen a formar parte, por favor, de la gran traición a cambio de sillones".