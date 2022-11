Alcaldes de Cádiz piden a la Junta que asuma el incremento de costes de materiales de obras del PFEA

Mercedes Colombo: "Cuando a uno se le tiende la mano debe de cogerla"

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha señalado que recientemente hubo reunión entre el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, y el consejero de Justicia, Administración local y Función Pública, José Antonio Nieto, donde se habló del PFEA y "le tendió la mano", por lo que ha señalado que "confrontar por confrontar no tiene ningún sentido".

Colombo ha contestado así a la concentración que el presidente de la Diputación junto a alcaldes de PSOE e IU han realizado a las puertas de la Delegación para reclamar a la Junta una subida de un millón de euros en el PFEA de 2002 para hacer frente a la subida en el precio de los materiales.

La delegada de la Junta ha señalado que Nieto le dijo a Ruiz Boix que "había que reunirse y dialogar para ver un programa en el que intervienen el Gobierno, la Junta y las diputaciones provinciales y que lleva más de 20 años que había que haberlo cambiado, porque no se había hecho absolutamente nada por mejorar ese programa".

"El consejero de Justicia le tendió la mano al presidente de la Diputación y le dijo que había que reunirse y hablar tranquilamente del PFEA y hoy nos encontramos con esa concentración", ha añadido Colombo, que ha afirmado que "cuando a uno se le tiende la mano debe de cogerla y deben de sentarse las tres administraciones".

No obstante, ha asegurado que "no" le sorprende la concentración, aunque no cree que sea "la mejor manera de querer mejorar un programa tan importante". En cuanto a la acusación de desidia por parte del dirigente del PSOE hacia la Junta, Colombo ha afirmado que "si la desidia es recibir al presidente de la Diputación en un tiempo récord, que los ciudadanos valoren si es desidia o no es desidia".