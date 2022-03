Así será la nueva Alameda del Río: "Puede ser una realidad para finales de 2023"

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presentado públicamente el proyecto previsto para la remodelación de la nueva Alameda del Río, que tendrá una zona de juegos infantiles y otra para las personas mayores, con el objetivo de lograr mayor presencia de familias en este céntrico punto de la ciudad.

Todo ello, sin modificar el tráfico en la zona, que permanecerá tal y como se conoce en la actualidad. Un proyecto global, incluida la rehabilitación integral del viario, que se enmarcan en las líneas de actuación 7 y 8 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2014-2020, y que supondrá una inversión global de 2.913.739,11 euros, de los que un 80 por ciento son fondos europeos, mientras que el 20 por ciento restante es aportación municipal.

Durante el, acto de presentación, en el que ha estado acompañado por miembros del Gobierno municipal y de la Oficina de Proyectos, el alcalde ha manifestado que “hoy presentamos muchos sueños, la ilusión, las ganas y el querer que desembocan en una nueva Alameda del Río”. “Se trata de un proyecto que ha tenido muchas horas de diálogo, de debate, de conversaciones, de poner y de quitar… pero siempre con un horizonte, querer que la Alameda del Río tenga la vida que algunos hemos conocido y que fuese un elemento de cohesión del centro urbano y también de conexión entre la Banda y el Lugar”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que, “para eso, debe ser una Alameda con mucha gente, desde los más pequeños hasta los mayores”.

Asimismo, el regidor chiclanero ha indicado que “el equipo humano la Oficina de Proyectos Urbanísticos, formada por arquitectos y aparejadores dirigidos por Juan Antonio de la Mata, ha estado trabajando para generar este proyecto de la remodelación y transformación en la Alameda del Río, que estará financiado con fondos europeos a través de la EDUSI”. “Eso nos va a llevar a que podamos tener las obras adjudicadas antes de finalizar el presente año, ya que se está trabajando en la redacción de los pliegos, y que pueda ser una realidad a finales de 2023”, ha indicado.

“Cuando aún era un anteproyecto, lo expusimos en la Fábrica de la Luz a las fuerzas económicas y políticas de la ciudad, abriéndose reuniones explicativas por parte del equipo técnico a todos esos segmentos de la sociedad”, ha indicado el alcalde, quien ha añadido que “se han valorado e incorporado algunas de las propuestas planteadas tras las reuniones”. “Afortunadamente, no ha habido elementos limitantes que impidiesen, bloquearan o dijeran que no al proyecto, ni en su globalidad ni en ningún porcentaje, por lo que nos hemos atrevido a culminarlo para hacer un esfuerzo que la ciudad en general, el centro en particular y el río Iro necesitaban”, ha recalcado. De esta forma, el regidor chiclanero ha destacado que “seguimos trabajando para dar una visión distinta del río, completamente integrado en la ciudad”.

Por su parte, Juan Antonio de la Mata ha destacado que “llevamos un tiempo trabajando en torno al río, como origen de la ciudad. Un río que era mar y entraba desde Sancti Petri hasta el cerro del Castillo, donde los fenicios que llegaron de Oriente fundaran la ciudad de Chiclana”. “Ese río que sirvió de camino hace 3.000 años también lo fue como eje para la formación de la ciudad”, ha comentado el jefe de la Oficina de Proyectos Municipal, quien ha aclarado que “todo ese proceso nos sirvió de base para lanzar una idea que, después de un proceso participativo durante más de un año, se ha convertido en este proyecto”.

Potenciación del centro

Hay que resaltar que el proyecto de remodelación de la Alameda del Río se suma a otras actuaciones que ya se están ejecutando o están previstas realizar en los próximos años, de cara a potenciar el centro de la ciudad. “El centro del Vino y la Sal, la Fábrica de la Luz, un nuevo museo, la colección Marín, el centro de interpretación fenicio en el Cerro del Castillo, las actuaciones de aparcamiento subterráneo, así como el parking gratuito en La Longuera, Reyes Católicos o Urbisur, los carriles bici y ciclocalles o actuaciones como la plataforma única en la calle Fierro, entre otras actuaciones, tienen como objetivo seguir potenciando el casco histórico de Chiclana con nuevos equipamientos, mejoras en la accesibilidad y espacios amables para el disfrute de la ciudadanía”, ha expresado José María Román, quien ha incidido en que “no hablamos de versos sueltos, sino que todas estas actuaciones forman parte de un poema, que hemos querido interpretar en torno al centro”.

“Desde el Gobierno municipal le hemos puesto toda la ilusión del mundo y desde la Oficina de Proyectos toda su profesionalidad y buen hacer, con el objetivo de que el proyecto sea el que todos deseamos”, ha manifestado el alcalde, quien ha mostrado su confianza en que “lo vayamos a conseguir, aunque somos conscientes de que hay opiniones para todos los gustos”.