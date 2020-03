Airbus ha reanudado parcialmente este lunes los trabajos en sus plantas de España y Francia, tras permanecer cerrados desde el pasado martes para realizar controles de salud y seguridad ante el brote de coronavirus. El CBC de El Puerto y la factoría de Puerto Real han vuelto a la actividad a medio gas, con poco personal debido al teletrabajo y a las medidas de adoptadas para distanciar a los trabajadores y evitar aglomeraciones en las líneas de producción.

La compañía señala que ha realizado una "amplia" labor para garantizar la seguridad de sus empleados a la vez que la continuidad del negocio. El cierre temporal ha permitido implementar condiciones estrictas en términos de higiene, limpieza y distanciamiento, mientras se mejora la eficiencia de las operaciones bajo las nuevas condiciones de trabajo.

"Se están aplicando rigurosamente todas y cada una de las medidas higiénicosanitarias que empresa y trabajadores hemos acordado", ha señalado el presidente del comité de empresa de la planta de Puerto Real, Juan Manuel Trujillo. Los sindicatos han emplazado a la dirección de la empresa a negociar "un acuerdo de flexibilidad que nos evite ir al trabajo mientras dure la pandemia, a cambio de comprometernos a recuperar las jornadas perdidas una vez pase esta crisis", ha indicado Trujillo, que ha recordado que estas conversaciones se llevan a nivel nacional en el seno del comité intercentros.

