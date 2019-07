Airbus ya está cerca de producir 60 aviones al mes para sus clientes

Aunque no se encontraba en su catálogo de productos, el nuevo pedido de 30 aviones para la línea de bajo coste saudí Saudia, Flydeal, no ha sido ninguna sorpresa en el sector aeronáutico. El propio gigante Boeing contaba con que lo perdería porque no se consideraba en condiciones, tras el enigma de los accidentes del mar de Java y Etiopía, de cumplirlo.

Sin embargo, estos dos accidentes, que han supuesto una importante credibilidad para los americanos, no son la única causa de que los saudíes, con magníficas relaciones con los norteamericanos, se hayan decantado por el constructor europeo. La propia Boeing reconocía que no se ajustaba a lo que quería Saudia. En ese sentido, Saudia ya había firmado con Airbus en La Boruget un acuerdo de producción que posteriormente se distribuiría del modo en que ambas partes consideraran. El caso de los 30 aviones de Flydeal, ampliables a veinte más, entra dentro de ese acuerdo.

Esto significa que las planta de Puerto Real estaban lista para este pedido, por lo que no será necesario un refuerzo extra para su cumplimiento. De hecho, según la compañía, la línea de Puerto Real, la dedicada a los elevators, está diseñada para cubrir está cadencia de producción.

Caso distinto es la planta de El Puerto, que mira con preocupación la situación. Una de las tareas de esta planta es la producción de los fan cowl de los MAX de Boeing. Boeing eligió a su máximo competidor como proveedor para algunas de las piezas de un avión que ahora mismo está en entredicho. Airbus El Puerto realizó una contratación extra de operarios para cubrir este pedido.

Lo que sí demuestra es el éxito y la fiabilidad del producto estrella comercial de Airbus, el A320. Esta familia va camino de entrar en los 60 aviones al mes. Sus números son mareantes. En la actualidad hay más de 14.500 pedidos de 300 clientes, de los que se han entregado más de 8.800 aviones. Quedan más de 5.700 en cartera. La carga de trabajo está más que asegurada para muchos años, pero también demuestra que el caso de Flydeal es sólo una pequeñísima parte de esta producción.

El crecimiento de Airbus es también notable en la última década en esta ‘familia’. En 2009 sacaban cada mes al mercado 34 naves. Este año el objetivo es alcanzar la cifra de 60 y el objetivo es alcanzar los 63 en 2021.

El papel de Puerto Real consiste en seguir este ritmo de producción en la parte que le corresponde, lo que se cumple con creces.

Desde el pasado mes de enero la factoría de Puerto Real está en condiciones de entregar seis timones al día reutilizando máquinas que se utilizaban para el A380.