Más de 62.000 gaditanos se beneficiarán de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2026

La firma del acuerdo para elevar el Salario Mínimo Interprofesional entre el Ejecutivo y los sindicatos CCOO y UGT beneficiará a más de 62.000 trabajadores en la provincia de Cádiz. El pacto, rubricado en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, establece un incremento del 3,1% para este año.

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha señalado que cabe esperar que esta subida se traduzca en el aumento consiguiente de los salarios, como redistribución de la riqueza del país para alcanzar sueldos dignos y decentes. "Las empresas tienen que trasladar la bonanza económica a las nóminas de los trabajadores que son los que, con su esfuerzo diario, contribuyen a la mejora de estos resultados", ha afirmado.

Blanca Flores ha añadido que "la subida del SMI trae consigo más empleo, consumo y estabilidad laboral". Asimismo, ha destacado que con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez "se activa la economía y se reducen la desigualdad y la pobreza laboral".

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional alcanza los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero y vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. La nueva cuantía del SMI, que quedará exenta en el IRPF, supera en 37 euros mensuales —518 euros al año— el importe de 2025, cuando se situaba en 1.184 euros al mes.

Este ajuste representa la octava subida del Salario Mínimo desde 2018 y supone un incremento acumulado de más del 66% en apenas ocho años, al pasar de los 735 euros mensuales a los 1.221 euros de este ejercicio.