Sólo 31 de las 115 vías pecuarias de la Sierra de Grazalema tienen algún tramo abierto

La situación vivida en toda la Sierra de Cádiz durante ese mes de febrero ha puesto sobre la mesa la importancia de los caminos públicos y las vías pecuarias dentro del mundo rural. Su peso, indican desde Ecologistas en Acción Sierra, se pone precisamente de manifiesto su peso "en situaciones de emergencia o cuando se cortan las carreteras de acceso a una población. Actúan como vías alternativas esenciales, garantizando la conectividad, la evacuación y el acceso de servicios de socorro, consolidándose como una red de seguridad territorial".

La plataforma denuncia que, sólo en la zona del Parque Natural Sierra de Grazalema -donde varios pueblos han permanecido aislados o con restricciones de acceso- discurren un total de 115 vías pecuarias. De ellas, sin embargo, únicamente están deslindadas 31 "la mayoría en tramos parciales, estando la mayor parte de este viario público imposibilitado al tránsito de personas debido al corte por alambradas o cancelas en las fincas por las que pasan, incluso en los tramos deslindados".

La situación de los caminos públicos -critican los ecologistas- es aún peor. De los nueve municipios que integran este parque natural en la provincia de Cádiz, sólo Ubrique tiene aprobado el inventario de caminos públicos. Zahara está pendiente de aprobarlo, en Villaluenga está en tramitación, Grazalema y Benaocaz lo tienen paralizado desde hace años y El Gastor, Algodonales, Prado del Rey y El Bosque ni siquiera tienen confeccionado dicho inventario. Ningún municipio tiene abiertos y accesibles al uso público la totalidad de sus caminos públicos.

ESENCIALES PARA EVITAR EL AISLAMIENTO

"La recuperación, señalización y mantenimiento de la red de vías pecuarias y caminos públicos -continúan- no es solo una cuestión de patrimonio histórico, es una obligación legal y una necesidad de seguridad local ante los cortes de carretera y la situación de emergencia por la que hemos pasado".

La plataforma destaca su importancia en casos de emergencia y cortes de carretera, actuando como alternativa a la red viaria principal en casos de inundaciones, incendios forestales, derrumbes o accidentes graves que cortan carreteras,. En estos escenarios, las vías pecuarias (cañadas, cordeles y veredas) y caminos vecinales sirven como rutas de evacuación alternativas.

Así, desarrollan, son "fundamentales, más allá el tránsito ganadero tradicional, para evitar el aislamiento de pequeños núcleos rurales, permitiendo el suministro de bienes básicos, el acceso a servicios de salud y el movimiento de personal de seguridad".

La asociación recuerda que las vías pecuarias son bienes de dominio público gestionados por la Junta de Andalucía, mientras que los caminos públicos son también bienes de dominio público de titularidad municipal.

"A pesar de su protección legal -continúan-, estos tramos sufren a menudo de usurpaciones, ocupaciones ilegales o abandono, lo que dificulta su uso en emergencias".

Los ecologistas apuntan, además, que temporales como los vividos estas semanas "serán cada vez más normales, y se repetirán y aumentarán con el cambio climático, por lo que es necesario repensar el tipo de infraestructuras de comunicación que necesitamos y adaptarlas a los nuevos tiempos que se avecinan, sin olvidar la necesidad y obligatoriedad de adoptar medidas para luchar contra el cambio climático. Ni un solo pueblo de la sierra tiene aprobado y en ejecución el preceptivo plan contra el cambio climático".