Más de 300.000 euros para cooperativas de Trebujena por daños de mildiu en la vendimia 2025

Las cooperativas vitivinícolas de Trebujena recibirán una compensación superior a los 300.000 euros por las pérdidas ocasionadas por el hongo mildiu en la cosecha de la vendimia 2025. Este desembolso se hará efectivo gracias al seguro agrario contratado con la colaboración activa del Ayuntamiento local.

El proceso de compensación culminó hoy con un encuentro técnico en el que participaron representantes del Ayuntamiento de Trebujena, Agroseguro, Caja Rural del Sur y las cooperativas Virgen de Palomares y Albarizas. En la reunión se detallaron aspectos como el desglose de las cuantías y los criterios de valoración utilizados por la aseguradora.

La cifra de más de 300.000 euros se destinará a paliar las pérdidas que la incidencia de esta enfermedad provocó en los viñedos locales. Tanto las cooperativas afectadas como el consistorio han agradecido la "cercanía y la implicación" mostrada por Agroseguro y Caja Rural del Sur durante toda la gestión del siniestro.

El Ayuntamiento y las cooperativas han aprovechado la ocasión para reiterar su compromiso con la fórmula del seguro agrario, destacando que esta herramienta de protección es esencial para aportar "tranquilidad y seguridad" al sector vitivinícola de Trebujena, considerado uno de los pilares económicos y culturales de la localidad.