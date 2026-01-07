El 112 coordina más de 4.700 emergencias durante la Navidad en la provincia de Cádiz

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha coordinado 4.781 emergencias durante el periodo de Navidad en la provincia de Cádiz (desde las 15:00 horas del día 24 de diciembre de 2025 a las 00:00 horas del día 7 de enero).

El balance de gestión de emergencias ha implicado un incremento de un 27,35% más que el año pasado, cuando fueron 3.754 incidencias gestionadas, d-bido sobre todo a los temporales que han azotado la comunidad.

Los avisos más numerosos al Teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (2.631) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (690), seguidos de las incidencias de tráfico (285), las relacionadas con animales (188), los accidentes de circulación (169) y los incendios (156). El resto de emergencias se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Las emergencias gestionadas en Cádiz suponen el 9,86% de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante todas las fiestas navideñas un total de 38.058, un 17,86% más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (9.214) y tras ella Málaga (8.570), Granada (4.962) y Cádiz (4.781). Con un menor número de emergencias coordinadas han estado Almería (3.035), Córdoba (2.828), Jaén (2.511) y Huelva (2.157).

En el recuento por capitales de provincia, un total de 4.122 avisos se han gestionado en la capital sevillana, 3.051 en Málaga, 1.449 en Córdoba y 1.391 en Granada. Las capitales andaluzas con menor número de emergencias en las fiestas navideñas han sido Almería (753), Huelva (767), Jaén (500) y Cádiz (485).

Teléfono único europeo

El 1 de enero de 2026 se cumplió un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia