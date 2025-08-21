Zelenski asegura que Rusia necesita otros cuatro años para ocupar lo que queda del Donbás

Rusia necesitaría otros cuatro años para terminar de hacerse con el control completo del Donbás y no podría lograrlo bajo ningún concepto hasta el final de este año, ha asegurado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En declaraciones realizadas en un encuentro con periodistas y citadas este jueves por la agencia Interfax, Zelenski señaló que antes de la invasión en 2022, Rusia se había hecho con aproximadamente un tercio de la región de Donetsk.

"Ahora, en general, controlan entre el 67 y el 69%. Es decir, estamos diciendo que en casi cuatro años de guerra a gran escala han ocupado un tercio de la región de Donetsk. Y es por esto que he explicado que las historias de que van a ocupar nuestro Donbás para finales de año no son más que cháchara", afirmó.

"Es decir, necesitan otros cuatro años para ocupar nuestro Donbás", aseguró el presidente, aludiendo a la región oriental de Ucrania, compuesta por los oblasts de Lugansk -controlado ya en su práctica totalidad por Rusia- y Donetsk.

Zelenski también afirmó que los rusos no van a ser capaces de mantener el control de las zonas que ocupan en la región nororiental de Sumi y aseguró que es cuestión de "unos pocos meses" que los ucranianos consigan expulsarlos al otro lado de la frontera.

Rusia se ha anexionado unilateralmente la península de Crimea y las regiones de Lugansk, Donetsk, Jerson y Zaporiyia, aunque estas tres últimas sólo las controla parcialmente.

Como parte de un posible acuerdo de paz, Moscú exige de Kiev cesiones territoriales, pero mientras que los aliados occidentales de Ucrania reclaman que se negocie a partir de la línea de contacto actual, Rusia, que sigue avanzando en Donetsk, ha planteado que Ucrania se retire por completo de esta región antes de acceder a un alto el fuego.

Zelenski, por otro lado, afirmó que una posible reunión con el líder ruso, Vladimir Putin, podría producirse en un país europeo neutral, como Suiza, Austria o Turquía.

"Creemos que sería justo y los europeos enfatizaron esto, que la reunión debería ser en la Europa neutral. Porque hay una guerra en Ucrania y en el continente europeo", indicó, según la agencia Ukrinform.

"He dicho que estamos de acuerdo. Suiza, Austria, estamos de acuerdo. ¿Turquía? Turquía es para nosotros un país de la OTAN y parte de Europa. No estamos en contra", afirmó el presidente.

Por el contrario, descartó que el encuentro pudiera producirse en Moscú y subrayó también que organizar el encuentro en Hungría, como se ha planteado, sería "difícil". "No es fácil, porque hay unidad de todos los países europeos a la hora de respaldar a Ucrania durante la guerra. Y, seamos sinceros, Budapest no nos apoyó", dijo.

El martes, el Gobierno austríaco se mostró dispuesto a permitir que Putin participe en Viena en una cumbre con su homólogo ucraniano, pese a la orden de arresto emitida contra el líder ruso por la Corte Penal Internacional (CPI).

"Si las negociaciones se celebraran en Viena, nos pondremos en contacto con la CPI, en virtud de nuestros acuerdos de sede de organizaciones internacionales en Viena (...), para permitir la participación del presidente Putin", señaló en una nota la oficina del canciller (primer ministro) austríaco, el conservador Christian Stocker.

También el martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre Putin y Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.

Pese a que Trump pretendía inicialmente celebrar un encuentro trilateral, tras reunirse el lunes con Zelenski y varios líderes europeos y telefonear a Putin, dijo que se va a celebrar primero un encuentro bilateral para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

Continúan los ataques masivos

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana anunció este jueves que Rusia atacó durante la noche con 574 drones y 40 misiles objetivos en todo el país, incluida la parte oeste.

Las autoridades regionales de Leópolis, también en el oeste, informaron de una víctima mortal y de dos heridos, uno de ellos grave.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 546 drones, tanto kamikaze como drones réplica, y 31 misiles, según el balance provisional ofrecido por Kiev.

Entre los proyectiles derribados había un misil aerobalístico de tipo Kinzhal, 18 misiles de crucero Kh-101 y 12 misiles de crucero Kalibr.

Se registraron impactos de drones y misiles en 11 localizaciones por todo el país y en tres puntos cayeron además fragmentos de drones derribados, detalló la Fuerza Aérea.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, denunció que "en contra de todos los esfuerzos por poner fin a la guerra", Rusia ha atacado de manera masiva esta noche objetivos civiles y de la infraestructura energética.

"Uno de los misiles golpeó a un importante productor estadounidense de electrónica en nuestra región más occidental, provocando serios daños y bajas", afirmó, y aseguró que se trataba de unas instalaciones "completamente civiles".

Sibiga subrayó que no se trata del primer ataque contra empresas estadounidenses en Ucrania y recordó los que se produjeron este año contra las oficinas de Boeing en Kiev.

En este contexto, calificó de "cruciales" los esfuerzos por obligar a Rusia a poner fin a la guerra y reiteró la disposición de Ucrania a realizar "cualquier esfuerzo" para acercar la paz.

Sibiga destacó la importancia de que se produzca una reunión bilateral a nivel de líderes con Rusia, así como la necesidad de reforzar con sistemas adicionales las defensas aéreas ucranianas y de que los socios occidentales proporcionen garantías de seguridad sólidas.

Según el medio The Kyiv Independent, la planta estadounidense atacada es la fábrica de la multinacional electrónica Flex en la ciudad de Mukachevo, en el oeste del país, en la que trabajan unos 800 empleados en el turno de noche.