La UE asegura que el régimen iraní "supone una grave amenaza para la seguridad mundial"

La Alta Representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, aseguró este sábado tras el bombardeo a Irán por fuerzas israelíes y estadounidenses que los programas nucleares del régimen iraní y "su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial", y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la UE.

"El régimen iraní ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial", dijo Kallas a través de redes sociales, calificando de "peligrosos" los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Asimismo, la jefa de la diplomacia europea aseguró que "se está retirando de la región al personal no esencial de la UE" y también que la red consular está "plenamente comprometida con facilitar la salida de los ciudadanos de la UE".

Por otro lado, Kallas dijo haber hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, y con otros ministros de la región, y apuntó que la UE "está coordinándose estrechamente con sus socios árabes para explorar vías diplomáticas".

También señaló que la misión naval europea Aspides -que tiene como objetivo escoltar y proteger a los buques mercantes de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen y que fue prorrogada durante un año más por los Estados miembros este lunes- "permanece en alerta máxima en el mar Rojo y está preparada para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo".

Finalmente, Kallas recordó que la UE ha adoptado "sanciones severas contra Irán y ha apoyado soluciones diplomáticas, incluso en la cuestión nuclear" y señaló que la protección de los civiles y el Derecho internacional humanitario "son prioritarios".

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzaron este sábado una amplia campaña conjunta "para debilitar de forma sistemática el régimen terrorista iraní y eliminar las amenazas existenciales contra el Estado de Israel", anunció el Ejército israelí en un comunicado.