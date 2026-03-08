Trump quita hierro al apoyo de Rusia a Irán: "No les está ayudando mucho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado no tener "ningún indicio" de que Rusia esté prestando apoyo militar o de inteligencia a Irán en el marco del actual conflicto, aunque advirtió de que, de confirmarse, dicha ayuda no está surtiendo efecto ante el poderío bélico estadounidense. "No he tenido ningún indicio de eso en absoluto. Si lo están haciendo, no están haciendo un trabajo muy bueno porque a Irán no le está yendo muy bien", señaló el mandatario a la prensa, al ser cuestionado sobre la posible implicación de Moscú en favor de Teherán.

Las palabras del presidente contrastan con informaciones publicadas ayer por la cadena CNN, que citan a múltiples fuentes conocedoras de informes de inteligencia de EEUU.

Según este medio, Rusia estaría proporcionando a Irán datos de inteligencia sobre la ubicación y movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

Trump restó hoy importancia al impacto de cualquier posible filtración rusa, asegurando que sus fuerzas están "abrumando" la capacidad de respuesta iraní.

"Pueden dar toda la información que quieran, pero la gente a la que se la están enviando está abrumada. Rusia también estaría abrumada", anotó el presidente a la prensa.

Estados Unidos e Israel están en medio de una guerra contra Irán, que empezó el pasado sábado y ha derivado en la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

La primera semana de ataques de Estados Unidos ha resultado en más de 3.000 objetivos atacados en Irán, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) el viernes.

De acuerdo con Irán, al menos 1.332 civiles iraníes han muerto en los ataques, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos diez muertos.