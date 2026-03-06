En directo la última hora de los ataques a Irán | Cancelado el vuelo de regreso de 30 andaluces atrapados en Dubái

Sigue la última hora del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y todas sus consecuencias internacionales

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en su séptimo día de guerra con una nueva oleada de bombardeos sobre Teherán y otras zonas iraníes. Estados Unidos e Israel mantienen la presión militar y advierten de que la ofensiva podría intensificarse.

Al mismo tiempo, el conflicto se extiende a otros frentes. Israel ha vuelto a bombardear Beirut y sus alrededores, en el marco del enfrentamiento con Hezbolá, lo que amplía la guerra más allá del eje directo Israel-Irán.

Irán continúa respondiendo con misiles y drones, mientras varios países del Golfo Pérsico han activado sistemas de defensa y alertas ante posibles ataques. Arabia Saudí, por ejemplo, ha informado de la intercepción de proyectiles, reflejo de la creciente tensión en la región.

En el plano político, en Estados Unidos la Cámara de Representantes ha rechazado frenar la acción militar, lo que refuerza la capacidad de la Casa Blanca para continuar la ofensiva.

En paralelo, el conflicto tiene repercusiones internacionales: