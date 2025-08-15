Comienza la reunión entre Trump y Putin, una cita clave para el futuro de Ucrania

Las delegaciones de EEUU y Rusia reunidas en el encuentro bilateral sobre la paz en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo, Vladímir Putin, comenzaron su reunión a puerta cerrada bajo el lema Persiguiendo la Paz, acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió en un primer momento.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto del secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junt con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin. Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema Persiguiendo la Paz en uno de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.

La reunión comenzó sobre las 11:30 de la mañana hora de Alaska, estado del ártico estadounidense que por primera vez visita un presidente ruso.

Trump y Putin se saludan en la base aérea de Elmendorf-Richardson / EFE

Las conversaciones se centrarán en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano. Trump espera tratar también temas de defensa, así como posibles vías de cooperación económica y comercial, especialmente ante la crisis que enfrenta la economía rusa por el alto coste de mantener la guerra.

Recibimiento con alfombra roja

Antes, el presidente presidente ruso y el estadounidense se saludaron sobre la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage. Trump esperó a que el Il-96 de Putin llegara a la pista, tras ser escoltados por dos F-35, para recibirlo de manera afable a los pies de su avión, al que se le extendió una larga alfombra roja.

Trump posó a Putin a los pies del avión flanqueado por cuatro F-22, al tiempo que EFE pudo constatar que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del presidente ruso, que es buen conocedor del papel estratégico de esta base para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

Ambos se subieron a la Bestia, el coche blindado del presidente de Estados Unidos para iniciar su agenda de trabajo.

Putin, que no visita EEUU desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Antes de aterrizar bajo un cielo nublado, el mandatario ruso hizo una escala de varias horas en la región de Magadán, en el Lejano Oriente ruso, para hacer una ofrenda floral a los pilotos soviéticos y estadounidenses que participaron en el traslado de los aviones que EEUU suministro a la URSS durante la Guerra Fría, el período de mayor cooperación entre los dos países de la historia reciente.

Putin, que suele llegar tarde a encuentros con otros mandatario, no se retrasó e su cita con Trump, como adelantó este viernes el Kremlin antes de la salida del mandatario ruso.

Putin estará acompañado por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; Defensa, Andréi Beloúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kiril Dmitriev, entre otros.