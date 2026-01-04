Trump ofrece a las grandes petroleras recuperar sus activos decomisados en Venezuela si invierten en la recuperación

El Gobierno de Donald Trump ofreció a las compañías petroleras estadounidenses recuperar los activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país, según fuentes citadas por Político.

Funcionarios de la Casa Blanca han comunicado en las últimas semanas a los ejecutivos petroleros que, si desean una compensación por sus propiedades confiscadas, deben estar preparados para regresar a Venezuela ahora e invertir considerablemente en la reactivación de la "destrozada industria petrolera" de ese país, según dos personas familiarizadas con la gestión del gobierno, que hablaron con el medio.

La oferta ha estado sobre la mesa durante los últimos 10 días, declaró un funcionario de la industria relacionado con las conversaciones citado por Político.

No obstante, la infraestructura actual está "tan deteriorada" que "nadie en estas empresas puede evaluar adecuadamente" qué se necesita para que esté operativa, añadió.

En la rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago sobre el ataque en el que fue capturado Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense dijo que "vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses —las más grandes del mundo— inviertan miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera".

Trump admitió que la industria petrolera "está en muy mal estado" pero que quiere "empezar a generar ganancias" para Venezuela, miembro fundador de la OPEP, añadió Trump.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 303 mil millones de barriles, lo que representa el 17 % de las reservas globales.

Chevron es actualmente la única gran compañía petrolera estadounidense que opera en la nación suramericana.

Las dudas sobre la propuesta del Gobierno Trump se centran en las garantías que tendrían las petroleras para recuperar su inversión y la estabilidad del país, justo cuando el mercado se encuentra en sus mejores precios.

Al cierre del mercado el viernes, el precio de referencia del petróleo en Estados Unidos se situaba en 57 dólares por barril, su nivel más bajo desde el fin de la pandemia. EFE