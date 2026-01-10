Trump decreta una "emergencia" para proteger en EEUU las ventas del petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, decretó este sábado una "emergencia nacional" para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado que "el presidente Trump está previniendo la incautación de ingresos por el petróleo venezolano que podrían socavar los esfuerzos críticos de EE.UU. para garantizar la estabilidad política y económica de Venezuela".

La orden "bloquea cualquier embargo, juicio, decreto, derecho de retención, ejecución, o cualquier otro proceso judicial contra" fondos que estén en cuentas del Gobierno de Estados Unidos derivados de las ventas de petróleo venezolano, y "prohíbe transferencias o tratos" de estos recursos.

El decreto se publica tras la reunión de este viernes entre ejecutivos petroleros y Trump, quien ofreció a las principales empresas de hidrocarburos del mundo "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para concretar su meta de que inviertan 100.000 millones de dólares en Venezuela.

La medida también reafirma el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, quien el miércoles avisó que Estados Unidos controlará de forma "indefinida" las ventas de crudo venezolano y depositará en cuentas del Gobierno estadounidense el dinero derivado de esas transacciones para "beneficiar al pueblo de Venezuela".

"La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EE.UU. para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados", indicó la Casa Blanca.

Washington argumentó en la medida que "permitir el embargo de esos fondos directamente pondría en riesgo los objetivos de EE.UU., que incluyen frenar el influjo de inmigrantes ilegales y de narcóticos ilícitos", que identifica como las principales justificaciones de su intervención en Venezuela.

Tras la expropiación petrolera que realizó el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30.000 millones de dólares, casi el 15 % de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP), de la Universidad de Columbia.

Ejecutivos petroleros expresaron este viernes a Trump su escepticismo de invertir en Venezuela al citar la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo.