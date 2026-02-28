Donald Trump confirma "una operación a gran escala" en Irán para "aniquilar" al régimen

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado una operación militar "masiva" con el objetivo de "aniquilar" y "destrozar" al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país. "Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada", aseguró. El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha bautizó estas acciones bélicas como "Operación Furia Épica", según indicó en la red social X.

"Nos aseguraremos de que Irán no obtiene un arma nuclear. Es un mensaje muy claro", remarcó en un vídeo difundido en su red Truth Social, en el que Trump indicó que se trata de una "misión noble" y pidió a la Guardia Revolucionaria Iraní que deponga las armas. Tras el inicio de la campaña de bombardeos y las primeras imágenes de ataques en Teherán, Trump dijo que su objetivo "es defender a los estadounidenses eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní", al que calificó de "grupo salvaje y de gente terrible, cuyas actividades amenazadoras ponen en peligro a los Estados Unidos", así como a sus tropas, sus bases en el extranjero y sus aliados en todo el mundo. "Han intentado reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando sus misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros buenos amigos y aliados de Europa, a nuestras tropas en el extranjero, y muy pronto a Estados Unidos", añadió.

Llamamiento al pueblo iraní

Trump también se dirigió al pueblo de Irán en estos primeros minutos de una guerra con salida incierta: "La hora de vuestra libertad está al alcance de vuestras manos. Refugiaos. No salgáis de casa. Es muy peligroso afuera. Las bombas estará cayendo por todas partes. Cuando hayamos terminados, tomad el Gobierno. Será vuestro para que os hagáis con él. Esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones". Asimismo, admitió que "las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse" y EEUU puede tener bajas. "A menudo ocurre en la guerra. No lo hacemos por ahora. Lo hacemos por el futuro", añadió.

El presidente se encuentra ahora mismo en Mar-a-Lago (Florida), después de haber pasado la tarde del viernes en Texas para dar un mitin ante trabajadores de refinerías y procesadoras. Antes de partir a Texas, Trump dijo que no estaba contento con cómo Teherán estaba negociando sobre su programa nuclear, peadmitió que aún no había tomado "una decisión final" sobre si atacar o no Irán, pese a que imágenes de satélite mostraban movimiento militares que sugerían un ataque inminente.