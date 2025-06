Trump asegura que Irán "quiere recuperarse" ahora y "no va a enriquecer" uranio

La Haya/El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles, en referencia a Irán, que "lo último que quieren hacer ahora es enriquecer nada, quieren recuperarse" del ataque de Estados Unidos a tres instalaciones clave de su programa nuclear el pasado fin de semana, aunque también advirtió de que Washington tampoco "lo va a permitir".

En declaraciones a la prensa en La Haya, donde se celebra la cumbre de la OTAN, Trump definió como "una victoria tremenda" y "un golpe tremendo" el bombardeo estadounidense a las instalaciones del programa nuclear iraní y aseguró que los iraníes "no van a tener una bomba y no van a enriquecer" uranio en el próximo periodo.

"Lo último que quieren hacer ahora es enriquecer nada. Quieren recuperarse. Y no lo vamos a permitir. Primero, militarmente, no lo vamos a permitir. Creo que al final tendremos algún tipo de relación con Irán. Lo veo así. Mira, he tenido una relación en los últimos cuatro días, estaban de acuerdo con el alto el fuego, fue un acuerdo muy equilibrado", aseguró Trump.

El presidente de Estados Unidos recalcó que tanto Israel como Irán aceptaron el alto el fuego. "Ambos dijeron ya basta. Ambos lo dijeron", dijo.

En este sentido, añadió: "No creo que lo vuelvan a intentar. Van a enfocarse en su petróleo, en sus misiles… pero creo que ya tuvieron suficiente" porque el estadounidense "fue un ataque tremendo, una obliteración completa. Irán dijo basta. E Israel también lo dijo, muy inteligente", aseguró Trump.

"Es como dos niños en el patio de la escuela. Pelean fuerte y luego se detienen. No los puedes parar, hay que dejarlos pelear dos o tres minutos", añadió, insistiendo en que "ese golpe (estadounidense) acabó con la guerra". "Si no lo hubiéramos hecho, seguirían luchando ahora mismo", subrayó.

El presidente estadounidense también se reunirá este miércoles con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y preguntado de qué hablarán durante ese encuentro bilateral, dijo: "Zelenski es buena gente. Lo voy a ver hoy. Supongo que hablaremos de Ucrania", contestó Trump.

Además, también aseguró que está "avanzando mucho" en la cuestión ucraniana porque también habló "mucho" con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Fue muy amable, incluso ofreció ayuda con Irán. Pero yo le dije: No necesito ayuda en Irán, ayúdame con Rusia. Pero fue amable", explicó.

Trump participa este miércoles en la reunión principal de la cumbre de la OTAN en La Haya, donde el estadounidense confía en que todos los aliados respalden un aumento del gasto en defensa del 5% del PIB, a pesar de las reticencias de España para apoyar este porcentaje. "Pero hay que esperar a la votación; a veces pasan cosas locas", añadió.

Además, también dijo que apoya "totalmente" el artículo 5 de la OTAN del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva. Anteriormente había sembrado dudas sobre ese artículo clave, que establece que los países deben defenderse mutuamente en caso de ataque.