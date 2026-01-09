Llegan a Madrid los cinco presos españoles liberados en Venezuela

Los cinco presos españoles liberados en Venezuela han aterrizado este viernes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedentes de Bogotá (Colombia). José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel han llegado a la terminal 4, según ha confirmado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a través de la red social X.

El ministro Albares ha expresado su satisfacción por el regreso de los compatriotas a España mediante un mensaje público: "Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez". La liberación se produjo después de que el pasado sábado Estados Unidos capturara al mandatario venezolano Nicolás Maduro, lo que provocó un cambio en el gobierno del país caribeño.

El nuevo gobierno de Delcy Rodríguez ha autorizado la puesta en libertad de un "importante número de personas", tanto venezolanos como extranjeros, como un "gesto unilateral" destinado a "consolidar la paz y la convivencia pacífica" en Venezuela. Esta decisión ha afectado directamente a los cinco ciudadanos españoles que permanecían privados de libertad en el país sudamericano, algunos de ellos durante casi dos años en condiciones que han sido calificadas como muy difíciles por sus allegados.

El aterrizaje discreto en la terminal 4 de Barajas

Tras el aterrizaje del vuelo procedente de Colombia, fuentes del aeropuerto de Barajas han confirmado que los liberados salieron por una zona no habitual de la terminal, diferente a la utilizada por el resto de pasajeros. Esta medida permitió que los cinco españoles pudieran reencontrarse con sus familiares de manera más privada, evitando la atención mediática que esperaba en las zonas públicas del aeropuerto madrileño.

Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados sin Frontera y amigo de un familiar de Rocío San Miguel, ha explicado a los medios que la hispanovenezolana fue trasladada al avión pocas horas después de salir de la prisión de El Helicoide en Caracas. Este centro penitenciario es conocido por ser uno de los más duros del sistema carcelario venezolano, donde numerosos presos políticos han denunciado condiciones inhumanas.

El difícil proceso de adaptación tras 23 meses de cautiverio

Contreras ha indicado que Rocío San Miguel se encuentra "en un proceso de adaptación" después de haber permanecido presa durante 23 meses, periodo en el que fue sometida a "tratos degradantes e inhumanos". Por este motivo, el presidente de la ONG ha subrayado la necesidad de que "su proceso de llegada esté marcado por la serenidad", lo que explica por qué la hispanovenezolana no pudo atender a los medios de comunicación presentes en la terminal del aeropuerto.

Por su parte, Ilse Quijada, amiga de Rocío San Miguel, ha expresado su alegría por la llegada de los liberados y ha pedido que se siga luchando por la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. Quijada ha destacado que la hispanovenezolana se encuentra bien "dentro de las circunstancias" tras meses de encarcelamiento y una operación de hombro a la que tuvo que ser sometida durante su cautiverio, que transcurrió bajo "durísimas condiciones".

La amiga de San Miguel ha confirmado que la hispanovenezolana ha llegado a España acompañada de su hermano, quien también estuvo encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro pero fue liberado hace meses bajo la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades venezolanas para declarar. Esta condición mantenía al hermano de Rocío San Miguel en una situación de libertad condicional que ahora queda completamente superada con su salida definitiva del país.

El contexto político tras la captura de Nicolás Maduro

La liberación de los cinco españoles se produce en un momento de profunda transformación política en Venezuela. La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado sábado ha supuesto un cambio radical en la estructura gubernamental del país caribeño. El nuevo gobierno liderado por Delcy Rodríguez, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidenta ejecutiva, ha iniciado una serie de medidas orientadas hacia la distensión política.

Entre estas medidas destaca precisamente la liberación masiva de presos políticos y extranjeros detenidos durante el mandato de Maduro. Las autoridades venezolanas han presentado esta decisión como un "gesto unilateral" encaminado a restaurar la paz social y la convivencia en un país que ha vivido años de tensión política, crisis económica y conflictos internacionales.

¿Quiénes son los cinco españoles liberados?

Los cinco ciudadanos que han recuperado su libertad son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel. Esta última, de nacionalidad hispanovenezolana, es abogada especializada en asuntos de defensa y seguridad, y había sido detenida en marzo de 2023 en el aeropuerto de Caracas cuando intentaba viajar con su hija a Miami.

Rocío San Miguel dirigía la ONG Control Ciudadano, dedicada a la supervisión de asuntos militares y de seguridad en Venezuela. Su detención fue ampliamente criticada por organismos internacionales de derechos humanos, que consideraron que se trataba de una persecución política por su activismo y su trabajo de denuncia sobre irregularidades en las fuerzas armadas venezolanas.

Los otros cuatro españoles liberados también permanecían detenidos en diferentes centros penitenciarios venezolanos, algunos de ellos acusados de supuestos delitos relacionados con actividades empresariales o vínculos con sectores considerados opositores por el anterior régimen. Las familias de estos ciudadanos han mantenido durante meses contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores español para conseguir su liberación.

La labor diplomática del Gobierno español

El Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, ha mantenido una intensa actividad diplomática durante los últimos meses para lograr la liberación de los ciudadanos españoles retenidos en Venezuela. Esta labor ha incluido contactos con diferentes instancias internacionales, así como conversaciones directas con representantes del gobierno venezolano antes y después del cambio de régimen.

El ministro Albares ha sido especialmente activo en las últimas semanas, coordinando esfuerzos con otros países de la Unión Europea y con organismos internacionales para garantizar el respeto de los derechos humanos de los detenidos españoles. La llegada de los cinco liberados a Madrid representa un éxito diplomático para el Gobierno español, aunque desde Exteriores se mantiene la cautela y se evita hacer declaraciones triunfalistas que puedan afectar a otros españoles que aún puedan encontrarse en situaciones complicadas en Venezuela.