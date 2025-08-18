Hamas acepta la propuesta de Egipto y Qatar para un alto el fuego de 60 días en Gaza

El grupo islamista Hamas confirmó este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza, aunque no dio detalles sobre las condiciones, e Israel, de momento, no se ha pronunciado al respecto.

"Hamas y las facciones palestinas anunciaron su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes", dijo el grupo palestino en un breve comunicado.

El mensaje llega después de que varios medios israelíes y árabes dijeran que la milicia islamista ha dado el visto bueno a firmar un acuerdo parcial, que incluye la liberación de algunos de los rehenes en la Franja y la retirada de los soldados israelíes del norte y el este del enclave.

Este lunes, una fuente egipcia dijo a EFE que Hamas dio su visto bueno a la última propuesta de tregua tras una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto.

El plan incluye congelar las actividades militares del grupo en la Franja de Gaza, un alto el fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamas y la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí.

"La propuesta estipula que Israel permitirá el paso seguro de los camiones de ayuda humanitaria, así como la retirada del Ejército israelí de algunas zonas en las que había entrado tras el fracaso del acuerdo de alto el fuego el pasado 2 de marzo", agregó la fuente, que no especificó ninguna cifra de prisioneros palestinos que Israel liberará a cambio de los rehenes israelíes.

Antes de que Hamas confirmara que aceptaba oficialmente la propuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no aclaró si la aceptaría y se limitó a asegurar que "Hamas se encuentra bajo presión atómica" para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes. "Al igual que ustedes, escucho las noticias en los medios de comunicación, y de ellas deduzco una impresión: Hamas se encuentra bajo presión atómica", dijo Netanyahu.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz achacó la respuesta positiva de Hamas a la presión israelí "de conquistar" ciudad de Gaza, contra la que Israel ha intensificado sus bombardeos pese a que en ella se refugian un millón de personas.

"Vemos que por primera vez, tras semanas en las que Hamás se mostró reacio a negociar ningún acuerdo para la liberación de rehenes, a pesar de que Turquía y Qatar ya se habían acercado, de repente está sobre la mesa", dijo Katz en un comunicado tras la misma reunión.

"La razón es clara: solo el temor de Hamas a que tengamos la intención seria de conquistar Gaza lo motiva a negociar", añadió, pese a que en el pasado Hamás ya ha dado luz verde a borradores de propuesta que luego han sido considerados inaceptables por Israel.