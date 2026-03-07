El Gobierno condena "rotundamente" los ataques "masivos" de Israel contra Líbano

El Gobierno de España condena "rotundamente" los ataques "masivos" contra Líbano por parte de Israel y traslada su "pésame y solidaridad" a las familias de las víctimas civiles, que afirma que siguen aumentando. En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores este sábado, el Gobierno señala que España reitera su compromiso con la seguridad y estabilidad del Líbano, que considera "vital para toda la región", e insta a Israel al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derecho internacional.

"Todas las partes deben cumplir íntegramente la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024", indica. De la misma manera, el Gobierno reitera el apoyo al mandato de la misión de Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) y exige su respeto, condenando los ataques israelíes contra sus posiciones.

"España urge al respeto por parte de Israel de las fuerzas de paz, incluido el contingente español, desplegadas en Líbano conforme al mandato de la resolución 1701", dice el comunicado. Asimismo, España reitera el llamamiento a respetar la soberanía y la integridad territorial del Líbano y el apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Joseph Aoun para asegurar el monopolio de las armas por el Estado en todo el territorio libanés, el refuerzo de las Fuerzas Armadas Libanesas, y su redespliegue efectivo en el sur del país.