El descarrilamiento de un tranvía en Milán deja un muerto y 40 heridos

Un grave accidente de transporte público ha sacudido este viernes la ciudad de Milán, cuando un tranvía descarriló en pleno centro causando un muerto y cerca de 40 heridos de diversa consideración. El siniestro se produjo en torno a las 16.00 horas en una de las zonas más transitadas de la capital lombarda, mientras el vehículo realizaba su recorrido habitual entre la estación central y Porta Génova.

Según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencia italianos, el tranvía descarriló entre la Plaza de la República y Porta Venecia, invadiendo la vía contraria hasta impactar violentamente contra un muro. Durante su trayectoria descontrolada, el vehículo atropelló a varios peatones que se encontraban en las inmediaciones. La víctima mortal es un hombre cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento. Entre los heridos, uno se encuentra en estado crítico, seis presentan lesiones graves y el resto ha sufrido traumatismos de carácter leve.

El lugar del accidente se vio rápidamente acordonado por un amplio operativo de emergencia que incluyó numerosos efectivos de policía, bomberos y personal sanitario. Las ambulancias trasladaron a los heridos a diversos hospitales milaneses, mientras los bomberos trabajaban en asegurar la zona y comprobar que no existieran riesgos adicionales para los viandantes. La magnitud del siniestro obligó a cerrar varias vías del centro de Milán durante horas, afectando significativamente al tráfico rodado y peatonal de la zona.

Testimonios del accidente

Testigos presenciales han relatado a medios locales que escucharon un fuerte ruido metálico antes de ver cómo el vehículo se salía de los raíles. "Fue terrible, el tranvía iba a velocidad normal cuando de repente se desvió y comenzó a arrasar todo a su paso", explicó uno de los testigos al diario italiano Corriere della Sera.

La línea de tranvía afectada es una de las más concurridas de Milán, conectando la estación central de tren con la de Porta Génova, atravesando puntos neurálgicos del centro histórico y comercial de la ciudad. Se trata de una ruta utilizada tanto por residentes como por turistas que visitan la capital lombarda. El tranvía transportaba varios pasajeros en el momento del descarrilamiento, muchos de los cuales resultaron heridos por el impacto o por los objetos que salieron despedidos durante el choque.

Investigación judicial por homicidio involuntario

El fiscal general de Milán, Marcello Viola, se personó en el lugar de los hechos poco después del accidente para supervisar las primeras pesquisas. Según han confirmado fuentes judiciales, en las próximas horas se abrirá una investigación formal por homicidio involuntario y lesiones por negligencia. Los investigadores trabajarán para determinar las causas exactas del descarrilamiento, analizando tanto el estado del vehículo como de la infraestructura ferroviaria y las posibles responsabilidades humanas.

Entre las líneas de investigación que se barajan figura un posible fallo mecánico del tranvía o un error humano del conductor, aunque también se estudiarán las condiciones de las vías y el mantenimiento de las mismas. Los técnicos de la empresa gestora del servicio de tranvías milanés están colaborando con las autoridades facilitando toda la documentación técnica del vehículo implicado, incluyendo registros de mantenimiento y revisiones periódicas.

El sistema de tranvías de Milán

Milán cuenta con una de las redes de tranvía más extensas de Europa, con más de 160 kilómetros de vías que recorren la ciudad. El sistema de transporte sobre raíles milanés es utilizado diariamente por cientos de miles de personas y constituye una parte fundamental de la movilidad urbana de la metrópoli italiana. La red está compuesta por líneas históricas que datan de principios del siglo XX, aunque ha sido modernizada y ampliada progresivamente.

Los tranvías milaneses son operados por la empresa pública ATM (Azienda Trasporti Milanesi), que gestiona también el metro y los autobuses de la ciudad. La flota incluye tanto vehículos históricos como modelos más modernos y accesibles que circulan por las principales arterias de la ciudad. Este tipo de accidentes son muy poco frecuentes en el sistema de transporte milanés, conocido por sus altos estándares de seguridad y mantenimiento.