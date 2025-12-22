Toyota lanza en España el bZ4X 2026, con más potencia y dos acabados

El Toyota bZ4X se presenta de cara a 2026 con una renovación profunda. Entre los cambios está una batería que ofrece más capacidad, cargas más rápidas con coriente alterna y más autonomías. Además, Toyota sigue garantizando su durabilidad, de modo que garantiza que durante un millón de kilómetros o diez años de uso su capacidad original no bajará del 70 por ciento.

Esta es de 73,1 kWh en los dos acabados, Advance y Spirit, entre los que la mayor diferencia está que el primero sólo emplea un motor, que se sitúa en el eje delantero y desarrolla 224 CV (165 CV) y el segundo dispone de dos y, consecuentemente, de tracción total, con una potencia de 343 CV (252 kW).

Desde su lanzamiento en 2022 los bZ4X venían vendiéndose con 204 CV (150 kW) cuando disponían de un único motor y 218 CV (160 kW). Ahora, en ambos casos, la potencia disponible aumenta.

En relación al equipamiento de cada cual, el Advance dispone de faros leds con ajuste dinámico, llantas de aleación de 18", portón trasero motorizado, tapicería mixta de cuero y textil o una pantalla multimedia de 14", además de un cargador a bordo de 11 kW. En los Spirit se suman un retrovisor digital, un sistema de aparcamiento automático, asientos calefactados y ventilados con memoria, techo panorámico, equipo de sonido JBL y un cargador, también de corriente alterna trifásica, de 22 kW. En este caso, el acabado de la pintura es bitonal.

La autonomía del bZ4X Advance alcanza los 569 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que el Spirit llega a los 468 kilómetros.

Adiós a las baterías de 71,4 kWh que ofrecían, según los motores, entre 411 y 513 km de alcance, reemplazadas ahora por otras de 73,1 kWh. Mantienen la potencia de carga con corriente continua de 150 kW.

En este último, el comportamiento en terrenos complicados también mejora gracias al sistema X-Mode que permite adaptar su sistema de tracción a superficies como barro o nieve y afrontar obstáculos a baja velocidad con garantías de mayor progresión. La profundidad de vadeo es hasta 50 cm y las cámaras de visión 360 grados refuerzan aún más sus aptitudes TT. Por otro lado, este Spirit puede remolcar hasta 1.500 kilos.

Cambia el diseño del salpicadero, así como el volante o las pantallas, con la central mucho más grande que antes: 14" frente a las anteriores 12,3".

El bZ4X estrena colores de la carrocería, de modo que el acabado Advance ofrece tonos monocromáticos, incluidos los nuevos Negro Cosmo y Azul Orión, además del Blanco Perlado, Rojo Emoción y Gris Átomo. El Spirit, por su parte, se presenta únicamente en ese acabado bitono disponible en Blanco Perlado Iceberg, Rojo Emoción y Gris Átomo.

El precio de tarifa para el Advance es de 43.000 euros y el del Spirit 4x4 de 51.000, aunque ambos disponen de un descuento promocional de Toyota de 3.500 euros. En combinación con los dos acabados es posible elegir pinturas metalizada y perladas por, respectivamente, 650 y 925 euros, como únicas opciones.